Elhamdülillah demenin manası nedir sorusu, Müslümanlar tarafından sıkça merak edilir. Bu kelimenin anlamı, sadece bir teşekkür sözcüğünden ibaret değildir. Elhamdülillah, Allah'ın sonsuz gücünü ve rahmetini kabul etmek, O'nun verdiği her şeye şükran duymak anlamına gelir. Bu bilinçle söylenen elhamdülillah, kişinin hayatına olumlu etkiler yapar. Zorluklar karşısında sabırlı olmayı, nimetlerin kıymetini bilmeyi ve Allah'a daha sıkı bağlanmayı sağlar.

hamdetmeye dair dualara verilen önemin etkisiyle Müslümanlar tarafından çokça kullanılan bu zikir cümlesinin anlamını ve hakkındaki her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

hamdetmeye dair dualara verilen önemin etkisiyle Müslümanlar tarafından çokça kullanılan bu zikir cümlesinin anlamını ve hakkındaki her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

Müslüman her an ve her zaman Elhamdülillah demelidir. Musibete karşı Elhamdülillah deriz, nimete karşı Elhamdülillah deriz, belâya karşı Elhamdülillah deriz. Allah'a karşı şükrümüzü bu şekilde dile getiririz.