Muattıla ne demek? Kime denir?

Bazı kaynaklarda muattıla yerine ehl-i ta‘tîl tabiri geçmektedir. Ta‘tîl görüşünün ilk defa II. (VIII.)yüzyılın başlarında Ca‘d b. Dirhem tarafından ileri sürüldüğü kabul edilir. Bu sebeple Ahmed b. Hanbel, Buhari ve Osman b. Said ed-Darimi gibi erken dönem alimleri ta‘tîl anlayışını reddeden eserler kaleme almışlardır.

MUATTILA NE DEMEK? KİMLERE DENİR?

Kelime anlamı ‘boş’, ‘hâli’ anlamlarına gelen Muattıla bu kökün isim şeklidir. Bu görüşü benimseyenlere, Allah’ın zatını sıfatlarından soyutladıkları için Ehl-i Ta’tîl de denmiştir.

Muattıla önceleri Allah’ın sıfatlarını zâtından soyutlayanları tanımlamaktayken, daha sonraki dönemlerde Allah’ın varlığını kabul etmeyenlere de denmiş, tabiatın yaratıcının tasarrufundan bağımsız varlığını sürdürdüğünü ileri sürenler için de kullanılmıştır

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