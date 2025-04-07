Trump ile Netanyahu'nun basın toplantısı iptal edildi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bugün yapılması planlanan ortak basın toplantısı son anda verilen bir kararla iptal edildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ikilinin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı belirtildi. Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Macaristan'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gitti.
Trump, terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlarken flaş bir gelişme yaşandı.
İkilinin görüşme sonrası planlanan ortak basın toplantısının son anda verilen bir kararla iptal edildiği bildirildi.
Soruları Oval Ofis'te cevaplayacaklar
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump ile Netanyahu arasında bugün yapılması beklenen ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", ikilinin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı belirtildi.
İptal kararının gerekçesi söylenmedi
Beyaz Saray, Trump-Netanyahu ortak basın toplantısının neden iptal edildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.