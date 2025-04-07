Trump ile Netanyahu'nun basın toplantısı iptal edildi

Macaristan'da bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye gitti.

Trump, terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlarken flaş bir gelişme yaşandı.

İkilinin görüşme sonrası planlanan ortak basın toplantısının son anda verilen bir kararla iptal edildiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump ile Netanyahu arasında bugün yapılması beklenen ortak basın toplantısının "gerçekleşmeyeceği", ikilinin Oval Ofis'te soruları yanıtlayacağı belirtildi.