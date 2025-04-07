Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Gazze'de soykırım sürerken Netanyahu Trump ile görüşecek

Gazze'de soykırım sürerken Netanyahu Trump ile görüşecek

09:287/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Netanyahu geçtiğimiz aylarda da ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a gitmişti.
Netanyahu geçtiğimiz aylarda da ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a gitmişti.

Gazze'de ateşkesi bozarak soykırıma devam eden terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Macaristan'dan ABD'ye gitti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı
Binyamin Netanyahu
'nun pazartesi günü ABD Başkanı
Donald Trump
ile görüşmesi bekleniyor.

Beyaz Saray'da buluşacaklar


Yedioth Ahronoth ve Jerusalem Post gazetelerinin aktardığına göre, Netanyahu, Trump ile görüşmek için Washington'a gitti.


Haberlerde, Netanyahu'nun, pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşeceği belirtildi.


Bu görüşmenin ardından Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu her iki taraftan yetkililerin katılacağı genişletilmiş bir toplantı yapılacak.


UCM kararına rağmen Macaristan'a gitti


Netanyahu'nun ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, ABD'nin İsrail'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama kararı ele alınacak.


Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen 3 Nisan'da Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüşmüştü.




#Netanyahu
#ABD
#Trump

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Diyarbakır Kayapınar’da 928 sosyal konut hak sahiplerine teslim ediliyor