Gazze'de soykırım sürerken Netanyahu Trump ile görüşecek

Gazze'de ateşkesi bozarak soykırıma devam eden terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Macaristan'dan ABD'ye gitti.
Beyaz Saray'da buluşacaklar
Yedioth Ahronoth ve Jerusalem Post gazetelerinin aktardığına göre, Netanyahu, Trump ile görüşmek için Washington'a gitti.
Haberlerde, Netanyahu'nun, pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump'la görüşeceği belirtildi.
Bu görüşmenin ardından Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff'un da dahil olduğu her iki taraftan yetkililerin katılacağı genişletilmiş bir toplantı yapılacak.
UCM kararına rağmen Macaristan'a gitti
Netanyahu'nun ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, ABD'nin İsrail'den yapılan ithalata gümrük vergisi uygulama kararı ele alınacak.
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen 3 Nisan'da Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Netanyahu, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile görüşmüştü.