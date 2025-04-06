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İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 2 kişi öldü

İsrail Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 2 kişi öldü

17:576/04/2025, Sunday
AA
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İsrail; Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.
İsrail; Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı Zıbkin beldesinde bir hafif ticari araç ile bir iş makinesini hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.


İnsansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.


Haberde ayrıca İsrail'in güneydeki Nakura beldesinde de bir hafif ticari aracı İHA'yla hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.


İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, orduya ait İHA'nın Lübnan'ın güneyindeki Zıbkin beldesinde Hizbullah mensubu 2 kişiyi hedef aldığını iddia etti.


Adraee, Hizbullah unsurlarının bölgede altyapı inşa etmeye çalıştıkları sırada hedef alındıklarını öne sürdü.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.



#hizbullah
#İsrail saldırıları
#Lübnan

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