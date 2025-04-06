İsrail Gazze'yi tam ablukaya alarak işgali genişletiriyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Nisan'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine başlattıkları kapsamlı kara saldırıları sırasında "Gazze'yi parçalamak ve işgali derinleştirmek için saldırılarını sürdürecekleri" mesajını vermişti.

İsrail ordusu, kuzeyde Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerinde yoğun şekilde ilerleyerek buralarda yaşayan Filistinlileri zorla tahliye etmeye başladı. Doğu kesiminde ise Gazze kentindeki Şucaiyye ve Zeytun mahallelerine doğru kara saldırıları genişletilirken Tel el-Heva ve Şeyh Aclin gibi Gazze'nin batısındaki mahallelere kadar ulaşıldı.

Gazzeliler ablukaya alınıyor

İsrail ordusu, güneyde Refah kentinin de tamamını işgal etti. Bu bölge, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki kentleri birbirinden ayırmak ve parçalara bölmek için oluşturduğu "Morag Koridoru"na kadar uzanıyor.

İsrail'in bu hamleyle, güney bölgelerini birbirinden izole etmeye ve iletişim yollarını kesmeye çalıştığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistin topraklarındaki İnsani İşlerden Sorumlu Koordinasyon Ofisi (OCHA), 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin yüzde 65'inin artık "yasak bölge" veya tahliye emri verilen alan olarak sınıflandırıldığını duyurdu.

Bu durum, bölgede güvenli yaşam alanlarının neredeyse kalmadığına işaret ediyor.

İsrail dört koldan saldırıyor

OCHA, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nin üçte ikisi İsrail'in tahliye emirlerine tabi ya da yasak bölge ilan edildi. Tüm geçişler iki aydır kapalı. İnsani yardım operasyonları sekteye uğramış durumda." ifadesini kullandı. İsrail ordusu, kara saldırılarını, yoğun hava, helikopter, insansız hava aracı ve topçu bombardımanlarıyla eş zamanlı yürütüyor. Bu saldırılarla birlikte sivil halk zorla tahliye ediliyor ve bu durum, Gazze'deki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Zorla tahliyeler artarak devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ilk günlerinden bu yana, kara birliklerinin girdiği bölgelerde yaşayan sivillere tahliye uyarısı yapıyor. Bu uyarılar, sivilleri evlerinden zorla çıkarmak için yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı yapılıyor.

Son günlerde, Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'nın yanı sıra Refah kentinin tamamı ile Han Yunus'taki bazı bölgeler için de tahliye emirleri verildi. Gazze kentinin doğusundaki bazı mahalle sakinlerine de 3 Nisan'da evlerini terk etmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

Bunu, Gazze kentindeki Eski Şehir bölgesi, Tel el-Heva ve Zeytun mahallelerine yönelik tahliye emirleri izledi.

İsrail ordusu, 4 Nisan'da ise kara saldırılarını Şucaiyye bölgesine kadar genişlettiğini duyurdu. Ordu, burada Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir "komuta ve kontrol merkezi"nin imha edildiğini öne sürdü.

Güvenli hiçbir yer bulunmuyor

ABD'nin koşulsuz desteğiyle İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü saldırılarda büyük bir soykırıma imza attı.

Saldırılarda bugüne kadar 165 binden fazla Filistinli öldü veya yaralandı. Kurbanların çoğu çocuk ve kadınlardan oluşurken, 11 binden fazla kişi hala kayıp. İsrail'in her yeni kara saldırısı ve tahliye emri, Gazze'deki sivillerin durumunu daha da kötüleştiriyor.

Binlerce kişi, yoğun bombardıman altında evlerini terk etmek zorunda kalıyor. Ancak sığınabilecekleri güvenli hiçbir yer bulunmuyor.

Refah'taki geniş çaplı kara saldırıları

İsrail ordusu, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada "savunma için güvenlik bölgesi" olarak tanımladığı tampon bölgeyi büyütmek amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyindeki kara operasyonunu genişlettiğini duyurdu ve Refah kentindeki Filistinlilere derhal bölgeyi boşaltmaları uyarısı yaptı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 2 Nisan tarihli haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yürüttüğü müdahaleler kapsamında Refah kentine kara saldırısı başlattığı kaydedildi.

Haberde, gece boyu süren yoğun hava saldırılarının ardından bu sabah 36. Tümen'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan girdiğini belirtti.

Ordunun ateşkesin bozulmasından sonra ilk kez bölgeye girerek karadan saldırı başlattığı ifade edildi.

Kara saldırısının başladığı tarihten bu yana İsrail ordusu kentteki Filistinlilere ait evleri yıkmak için gece operasyonları düzenlemeye devam ediyor. Görgü tanıkları ise Mısır sınırında yer alan Refah kentinden sık sık evlerin yıkıldığına dair sesler yükseldiğini aktarıyor.

Netzarim Koridoru

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra 18 Mart'ta Gazze Şeridi'nde soykırıma yeniden başlamasıyla 27 Ekim 2023'te kurduğu Gazze'yi kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridorunu da yeniden işgale başladı.

İsrail askerleri, Netzarim Koridoru'nun doğusundan ilerleyerek Reşid sahil yoluna bir kilometre kadar yaklaştı. İsrail ordusu bu mesafeden Reşid sahil yolundan geçmeye çalışanlara ateş açıyor.

Netzarim Koridoru'nun yeniden açılması ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinden kuzeyine hareket etmesine izin verilmesi Tel Aviv ile Hamas arasında imzalanan anlaşmanın temel maddelerinden biriydi.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1335 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 297 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 695'a, yaralıların sayısı ise 115 bin 338'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.







