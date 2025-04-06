İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldı: 9 Filistinli şehit oldu

Gazze'deki ateşkesi tek taraflı olarak bozarak Orta Doğu'da gerilimi artıran terör devleti İsrail, bir kez daha Filistinli sivilleri hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan bir eve İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı. Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Zaytun mahallesine yapılan saldırıda 1 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi.