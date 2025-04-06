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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldı: 9 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir evi hedef aldı: 9 Filistinli şehit oldu

07:256/04/2025, Pazar
IHA
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hain saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hain saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti.

Terör devleti İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında en az 9 kişi şehit oldu.

Gazze'deki ateşkesi tek taraflı olarak bozarak Orta Doğu'da gerilimi artıran terör devleti İsrail, bir kez daha Filistinli sivilleri hedef aldı. Filistin basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan bir eve İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrasında yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı. Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El Zaytun mahallesine yapılan saldırıda 1 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi.


Öte yandan, ABD ordusunun Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik son saldırılarında en az 2 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıların ülkenin kuzeyindeki Saada bölgesini hedef aldığını duyuran Husilere ait Al Masirah TV, 4 kişinin de yaralandığını aktardı.



#filistin
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