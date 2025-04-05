Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail Gazze'de katliamı sürdürüyor: 11 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de katliamı sürdürüyor: 11 Filistinli daha hayatını kaybetti

10:585/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Gazze
Gazze

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Han Yunus'un batısındaki Katatva Mülteci Kampı'nda bulunan aşevini hedef aldı.


Saldırıda 3 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı. Aynı şekilde, İHA ile Han Yunus kent merkezinde bir eve düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, eşi ve çocuğu ise yaralandı.


Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Sikke Caddesi'ne düzenlenen topçu saldırısında ise bir kadın yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze kent merkezi, Refah kenti ve çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında da 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu ayrıca Refah kent merkezini, kuzeydeki Ariba bölgesini ve çevresini de yoğun topçu ateşiyle hedef aldı.


Hastane kaynakları, Refah'ın kuzeydoğusundaki Nasr beldesine daha önce düzenlenen saldırıda yaralanan Bahaddin Raid Muharib adlı gencin de hayatını kaybettiğini açıkladı.


Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde de bir ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu açıklandı ancak detay verilmedi.


İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.




#Filistin
#gazze
#israil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 adli tatili ne zaman başlayacak? Adli tatil bitiş tarihi...