İsrail vahşetinin bedelini çocuklar ödüyor

Gazze’ye 1,5 yılı aşkın bir süredir vahşi saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, uluslararası kanunlarca yasaklanmış silahlarla düzenlediği bombardımanlarda her gün 15 çocuğun kalıcı olarak engelli duruma düşmesine sebep oluyor. İsrail saldırılarının başından beri geçen sürede toplam 4 bin 700 bin ampütasyon vakası kaydedildi. Bunların yüzde 18’i (846 vaka) çocuklarda görüldü. Yetersiz beslenme ve kötüleşen hijyen koşulları ise bu durumu daha da ağırlaştırıyor. Uzuvları kesilen çocukların birçoğu, protez uzuvlara ulaşamıyor. Beslenme yetersizliği kemik deformitelerine yol açıyor, bu da yara iyileşmesini geciktirerek sakatlıkların kalıcı hale gelmesine neden oluyor. İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik uyguladığı sıkı kuşatma ve bombardımanlarda altyapının harap olması nedeniyle uzun süredir görülmeyen salgın hastalıklar da yayılıyor. Gazze’de 25 yıl aradan sonra ilk kez Temmuz 2024'te, ağır sağlık koşulları nedeniyle aşılama oranlarının yüzde 99'dan yüzde 86'ya düşmesi nedeniyle çocuk felci salgını başladı. Bunun üzerine hastalığın yayılmasının önlenmesi için üç tur aşılama çalışması yapıldı.
80 BİNDEN FAZLA ÇOCUK RİSK ALTINDA
Yaşları 6-59 ay arasında değişen çocuklarda yaklaşık 60 bin akut yetersiz beslenme vakası kaydedildi. Yetersiz beslenmenin en kötü biçimi olan ve organ yetmezliği veya ölüme kadar varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen şiddetli akut yetersiz beslenme vakaları da 12 bin çocukta görülüyor. Ayrıca 16 bin 500 hamile ve emziren kadının, kendi sağlıklarını ve çocuklarının sağlığını önemli ölçüde etkileyen, hamilelik ve doğum sırasında sağlık komplikasyonlarına yol açabilen şiddetli yetersiz beslenme tedavisine ihtiyacı var. Filistinli çocukları tutuklama konusunda da benzeri görülmemiş bir artış var. Tutuklanan bin 55 çocuğun 700’ü 2024 yılı içerisinde tutuklandı. Mart ayı itibariyle hala 350’den fazla çocuk tutuklu bulunuyor. Ocak 2025'teki ateşkes anlaşması uyarınca Batı Şeria, Kudüs ve Yeşil Hat'tan 51 çocuk serbest bırakılırken, değişim anlaşmasının ilk aşamasının bir parçası olarak 7 Ekim'den sonra tutuklanan Gazze Şeridi'nden 44 çocuk serbest bırakıldı.