İsrail vahşetinin bedelini çocuklar ödüyor

Gazze’ye 1,5 yılı aşkın bir süredir vahşi saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail, uluslararası kanunlarca yasaklanmış silahlarla düzenlediği bombardımanlarda her gün 15 çocuğun kalıcı olarak engelli duruma düşmesine sebep oluyor. İsrail saldırılarının başından beri geçen sürede toplam 4 bin 700 bin ampütasyon vakası kaydedildi. Bunların yüzde 18’i (846 vaka) çocuklarda görüldü. Yetersiz beslenme ve kötüleşen hijyen koşulları ise bu durumu daha da ağırlaştırıyor. Uzuvları kesilen çocukların birçoğu, protez uzuvlara ulaşamıyor. Beslenme yetersizliği kemik deformitelerine yol açıyor, bu da yara iyileşmesini geciktirerek sakatlıkların kalıcı hale gelmesine neden oluyor. İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik uyguladığı sıkı kuşatma ve bombardımanlarda altyapının harap olması nedeniyle uzun süredir görülmeyen salgın hastalıklar da yayılıyor. Gazze’de 25 yıl aradan sonra ilk kez Temmuz 2024'te, ağır sağlık koşulları nedeniyle aşılama oranlarının yüzde 99'dan yüzde 86'ya düşmesi nedeniyle çocuk felci salgını başladı. Bunun üzerine hastalığın yayılmasının önlenmesi için üç tur aşılama çalışması yapıldı.