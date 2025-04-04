Arap Birliği'nden İsrail açıklaması: Savaşta yeni evre

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail liderleri, ülke içindeki krizleri dışarıya ihraç etmekte ısrar ettiği sürece savaş makinesinin durmaya niyeti yok ve bu artık herkes tarafından bilinen bir durum." ifadesini kullandı.

Ebu Gayt, İsrail'in Gazze'de her gün sivilleri öldürerek ve yüz binlerce kişiyi zorla yerinden ederek "vahşet ve insanlık dışılığın yeni bir aşamasına" girdiğini, buradaki amacının da insanların hayatını "imkansıza" çevirerek onları Gazze'den sürmek olduğunu dile getirdi. İsrail'in Lübnan'da suikast politikası uyguladığına ve Suriye'de de ortalığı karıştırdığına dikkati çeken Ebu Gayt, İsrail'in, iç ajandalara hizmet etmek için yürüttüğü bu saldırılarda bölgenin istikrarı ve sivillerin hayatlarını hiçe saydığını dile getirdi. İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saymasına ses çıkarılmamasının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunan Ebu Gayt, uluslararası hukuku savunan tüm ülkeleri bu "iğrenç kıyımı" durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.