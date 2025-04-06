Hamas İsrail'e destek veren Microsoft'u protesto eden Faslı mühendisi tebrik etti: Sessizliğe karşı bir tokat gibi

Microsoft çalışanı Fas kökenli Harvard mezunu yazılımcı genç kadın Ibtihal Abou El Saad, şirketini soykırımcı İsrail'e yapay zeka desteği vermekle suçlayarak, yapay zeka servisi CEO'su Mustafa Süleyman'ı Bill Gates'in önünde protesto edip istifa etti. Hamas, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında İsrail'e yapay zeka hizmeti sunan Microsoft'u protesto eden Faslı mühendis Ibtihal Aboussad'ın ortaya koyduğu protest tavrı takdir etti.

"Kahramanca duruşu takdirle karşılıyoruz"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Aboussad'ın, Gazze'de soykırımı gerçekleştirmek için kullanılan yapay zeka araç ve teknolojilerini işgal devleti (İsrail) ordusuna sağlayarak, büyük küresel teknoloji şirketlerinin siyonist ölüm makinesiyle işbirliğini, nadir görülen bir fedakarlık ve cesaretle ortaya koyan kahramanca duruşunu büyük bir takdirle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Kahramanca duruş benimsenmeli"

Açıklamada, Aboussad'ın bu eylemle asil bir tavır ortaya koyduğunu, adalet ve insanlık ilkelerinden yana taraf olduğuna dikkat çekilerek, "İsrail'i ve onun suçlarını destekleyen kurumların" çalışanlarına "Mühendis Aboussad'ın kahramanca duruşunu benimsemeleri" çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler'e (BM), ülkelere ve dünya çapındaki insan hakları örgütlerine de "işgalin (İsrail) suçlarına ilişkin her türlü teknolojik işbirliğini belgelemeleri" çağrısı yapılan açıklamada, bu şirketlere yaptırım uygulanması ve şirketlerin yargılanmasının önemi vurgulandı.

Özgür Filistin'in haykıran sesi

"Microsoft’un İsrail’le yürüttüğü soykırım ortaklığını cesurca ifşa eden İbtehal Abu Saad’ı selamlıyoruz. Bu protesto, teknoloji devlerinin etik söylemlerini çökertmiş ve gerçek yüzlerini açığa çıkarmıştır. Abu Saad’ın sahnede attığı kefiye, sessizliğe karşı bir tokat ve özgür Filistin’in haykıran sesi oldu."

Manifestosunu çalışanlara ve yöneticilerine mail atıp istifa etti

Microsoft'un yapay zeka servisi CEO'su Mustafa Süleyman'ı protesto eden genç yazılımcı Aboussad'ın protestosundan kısa bir süre sonra binlerce Microsoft çalışanının bulunduğu bir dizi e-posta dağıtım listesine neden bu protestoyu yaptığını anlattığı detaylı bir e-posta gönderdi. İşte Gazze destekçisi ve soykırım karşıtı cesur yazılımcının attığı e-posta;

Microsoft'taki Müslümanlar bastırılıyor

"Benim adım Ibtihal ve son 3,5 yıldır Microsoft'un AI Platform kuruluşunda yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Bugün sesimi yükselttim çünkü kuruluşumun Filistin'deki halkımın soykırımına güç verdiğini öğrendikten sonra başka bir ahlaki seçenek göremiyordum. Bu, özellikle Microsoft'un bu konuyu gündeme getirmeye çalışan iş arkadaşlarımın her türlü muhalefetini bastırmaya ve bastırmaya nasıl çalıştığına tanık olduğumda doğru oluyor. Son bir buçuk yıldır Microsoft'taki Arap, Filistinli ve Müslüman topluluğumuz Microsoft tarafından cezasız bir şekilde susturuldu, sindirildi, taciz edildi ve ifşa edildi. En iyi ihtimalle konuşma girişimlerimiz sağır kulaklara gitti ve en kötü ihtimalle sadece nöbet tuttukları için iki çalışanın işten atılmasına yol açtı. Sesimizi duyurmanın başka bir yolu yoktu."

Bir soykırıma tanık oluyoruz

"Son 1,5 yıldır, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden soykırımına tanıklık ediyorum. İsrail'in kitlesel insan hakları ihlalleri arasında tarifsiz acılar gördüm - ayrım gözetmeyen halı bombalamaları, hastanelerin ve okulların hedef alınması ve apartheid devletinin devam etmesi - bunların hepsi BM, ICC ve ICJ ve çok sayıda insan hakları örgütü tarafından küresel olarak kınandı. Kül ve kanla kaplı masum çocukların görüntüleri, yas tutan ebeveynlerin ağıtları ve tüm ailelerin ve toplulukların yıkımı beni sonsuza dek parçaladı.

"Yapay zeka çalışmalarımız cinayetini destekliyor"

Yazım sırasında, İsrail Gazze'de tam ölçekli soykırımını yeniden başlattı ve bu soykırım şimdiye kadar sadece son 1,5 yılda 300.000'den fazla Gazzeliyi öldürdü. Sadece birkaç gün önce, İsrail'in Gazze'de on beş sağlık görevlisini ve kurtarma görevlisini öldürdüğü, onları "birer birer" infaz edip ardından kuma gömdüğü ortaya çıktı -- bir başka korkunç savaş suçu. Bu arada, "sorumlu" yapay zeka çalışmalarımız bu gözetleme ve cinayeti destekliyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı, bunun bir soykırım olduğuna karar verdi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail liderleri için tutuklama emirleri çıkardı."

"Biz suç ortağıyız"

"AI Platform'a geçtiğimde, insanlığın iyiliği için en son AI teknolojisine ve uygulamalarına katkıda bulunmaktan heyecan duydum: erişilebilirlik ürünleri, çeviri hizmetleri ve "her insanın ve kuruluşun daha fazlasını başarmasını" sağlayacak araçlar. Microsoft'un çalışmalarımı gazetecileri, doktorları, yardım görevlilerini ve tüm sivil aileleri gözetlemek ve öldürmek amacıyla İsrail ordusuna ve hükümetine satacağı konusunda bilgilendirilmedim. Transkript senaryoları üzerindeki çalışmalarımın Filistinlileri daha iyi hedeflemek için telefon görüşmelerini gözetlemeye ve transkribe etmeye yardımcı olacağını bilseydim (kaynak), bu kuruluşa katılmaz ve soykırıma katkıda bulunmazdım. İnsan haklarını ihlal eden kodlar yazmak için kaydolmadım."

Geride bırakmak istediğiniz miras bu mu?

"Aslında Microsoft, İsrail ordusuyla o kadar derin bağlara sahip ki, daha dün BDS (Boykot, Yatırımdan Çekilme, Yaptırımlar) kampanyasının öncelikli boykot hedeflerinden biri olarak belirlendi. Siyasi duruşunuz ne olursa olsun, geride bırakmak istediğimiz miras bu mu? Ölümcül yapay zeka silahları üzerinde çalışmak çocuklarınıza anlatabileceğiniz bir şey mi? Tarihin yanlış tarafında olmak istiyor muyuz? İşiniz ordunun kullandığı bulutla ilgili olmasa bile, işiniz şirkete fayda sağlar ve sözleşmeyi üstlenmesini sağlar. Ekibiniz ne olursa olsun, İsrail işgalini silahlandıran bir şirkete hizmet veriyorsunuz. Tazminatınızın bir kısmının, ne kadar küçük olursa olsun, soykırım tarafından ödendiği yadsınamaz. Yapay zeka üzerinde çalışsanız da çalışmasanız da, hiçbir şey yapmazsanız suç ortağı olursunuz. Artık Microsoft AI'nın insanlığa karşı suçlara karışmasına karşı sesli bir duruş sergilemek BİZİM görevimiz. İşte bu yüzden bugün konuşmaya karar verdim ve Microsoft'un soykırımla bağlarını kesmesini talep eden bu önemli dilekçeyi imzaladım. Ve hepinizi aynısını yapmaya çağırıyorum."

Sessizlik suç ortaklığıdır

"Ancak eylemin her zaman bir tepkisi vardır, ne kadar büyük veya küçük olursa olsun. Bu şirketin çalışanları olarak sesimizi duyurmalı ve Microsoft'un doğru şeyi yapmasını talep etmeliyiz: İsrail ordusuna teknoloji satmayı bırak. Eğer siz de bu haberden endişe duyuyorsanız ve çalışmalarınızın etik bir şekilde kullanılmasını istiyorsanız, hemen harekete geçmenizi rica ediyorum:

Apartheid İçin Azure Yok dilekçesini imzalayın: Öldüren kodlar yazmayacağız. Ve giderek artan sayıda endişeli Microsoft çalışanına sesinizi duyurmak için kampanyaya katılın. Bu başlıkta hoşnutsuzluğumuzu göstermek için bana katılın. Siz de çocukları ve sivilleri hedef alan silahları konuşlandırmaya kandırıldığınızı düşünüyorsanız, liderliği (CC'li) bu sözleşmeleri iptal etmeye çağırın. Konuşmayı bırakmayın. SLT'yi her fırsatta bu sözleşmeleri iptal etmeye çağırın. Yukarıdaki noktalar hakkında iş arkadaşlarınızla sohbet etmeye başlayın - birçok çalışan bunları bilmiyor olabilir! Microsoft'un insan hakları beyanı, insan haklarıyla ilgili endişelerini dile getiren herkese karşı misilleme yapılmasını yasaklıyor.

Şirketimizin, Microsoft çalışanlarının ve toplumun protestoları sonrasında apartheid Güney Afrika'dan çekilme ve AnyVision (İsrail yüz tanıma girişimi) ile sözleşmeleri iptal etme gibi insan haklarını destekleme konusunda emsalleri var. Umuyorum ki kolektif seslerimiz AI liderlerimizi de aynısını yapmaya motive edecek ve lekeli bir mirastan kaçınmak için Microsoft'un bu insan hakları ihlallerine ilişkin eylemlerini düzeltecektir.

Microsoft Cloud ve AI, 21. yüzyılın bombaları ve mermileri olmaktan çıkmalıdır."







