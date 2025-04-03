Katil Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye gelen 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.





Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Netanyahu ve eşinin karşılanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.





Bakan Szalay-Bobrovniczky, paylaşımında, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Budapeşte'ye hoş geldiniz." ifadesini kullandı.





Bu arada, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Başbakan Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek.









UCM'nin tutuklama kararına rağmen AB topraklarında





UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.





UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.





Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.





Obran davet etmişti





UCM'nin kararını "saçma" olarak nitelendiren Orban, Kasım 2024'te Netanyahu'ya "tutuklanmama garantisi" vererek, kendisini ziyarette bulunması için ülkesine davet etmiş ve "eğer gelirse emrin Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.









İsrail'den ayrılırken protesto edildi





Diğer yandan Netanyahu, Macaristan'a ziyareti öncesi İsrailliler tarafından havalimanında protesto edildi.





Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırıları tekrar başlatmasına tepki gösteren İsrailli esirlerin aileleri, "Gazze'nin ele geçirilmesi karşılığında rehinelerin hayatının kurban edilmesine mi karar verildi?" sorusuyla tepkilerini dile getirdi.





İsrailli esirlerin aileleri, "Anlaşmada öngörülen rehinelerin serbest bırakılması ve savaşı sona erdirmek yerine İsrail hükümeti, Gazze'ye daha fazla asker göndererek birçok defa savaştıkları yerlerde savaşmalarına sebep oluyor." şeklinde tepki gösterdi.





İsrail ateşkesi bozdu





İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.





İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), hafta içinde Macaristan'ı ziyaret etmesi beklenen Netanyahu'nun burada tutuklanması için çağrıda bulunmuştu.















