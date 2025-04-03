Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Katil Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da

Katil Netanyahu tutuklama kararına rağmen Macaristan'da

15:433/04/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Netanyahu Macaristan'da...
Netanyahu Macaristan'da...

UCM'nin tutuklama kararı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün çağrılarına rağmen terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macaristan’a adım attı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye gelen 'Gazze Kasabı' Binyamin Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.


Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Netanyahu ve eşinin karşılanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.


Bakan Szalay-Bobrovniczky, paylaşımında, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Budapeşte'ye hoş geldiniz." ifadesini kullandı.


Bu arada, İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu, Başbakan Orban'ın yanı sıra Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile görüşecek.



UCM'nin tutuklama kararına rağmen AB topraklarında


UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" dolayı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.


UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.


Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.


Obran davet etmişti


UCM'nin kararını "saçma" olarak nitelendiren Orban, Kasım 2024'te Netanyahu'ya "tutuklanmama garantisi" vererek, kendisini ziyarette bulunması için ülkesine davet etmiş ve "eğer gelirse emrin Macaristan'da hiçbir etkisi olmayacağını garanti edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.



İsrail'den ayrılırken protesto edildi


Diğer yandan Netanyahu, Macaristan'a ziyareti öncesi İsrailliler tarafından havalimanında protesto edildi.


Netanyahu hükümetinin Gazze'ye saldırıları tekrar başlatmasına tepki gösteren İsrailli esirlerin aileleri,
"Gazze'nin ele geçirilmesi karşılığında rehinelerin hayatının kurban edilmesine mi karar verildi?"
sorusuyla tepkilerini dile getirdi.

İsrailli esirlerin aileleri, "Anlaşmada öngörülen rehinelerin serbest bırakılması ve savaşı sona erdirmek yerine İsrail hükümeti, Gazze'ye daha fazla asker göndererek birçok defa savaştıkları yerlerde savaşmalarına sebep oluyor." şeklinde tepki gösterdi.


İsrail ateşkesi bozdu


İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.


İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), hafta içinde Macaristan'ı ziyaret etmesi beklenen Netanyahu'nun burada tutuklanması için çağrıda bulunmuştu.





#Netanyahu
#Macaristan
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Apple'dan büyük zam: İşte 2025 iPhone zamlı fiyatları