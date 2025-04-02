İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait yapıları yıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki İseviyye kasabasında at ahırını yıktı.





Haberde İsrail güçlerinin ayrıca Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Anata kasabasına baskın düzenlediği ve Ziyad el-Fuheydat adlı Filistinliye ait bir baraka ev ve bir ağılı yıktığı kaydedildi.





İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesine göre, İsrail ordusu ocak ayında 74'ü meskun ev, 4'ü boş ev ve 29'u tarım tesisi olmak üzere 126 yapıyı etkileyen onlarca baskın ve yıkım gerçekleştirdi.





İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin "C" bölgelerinde inşaat ve tarım yapmasını engellerken, ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.





Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.







