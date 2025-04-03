İsrail Suriye'ye saldırdı: 'Türkiye'ye mesaj verdik'

Hama’ya yönelik saldırıların ardından The Jerusalem Post'a açıklama yapan İsrailli yetkili Suriye'deki son hava saldırılarının amacının "Türkiye'ye bir mesaj iletmek" olduğunu söyledi. Siyonist yetkili, "Suriye'de askeri üs kurmayın ve ülke semalarındaki İsrail faaliyetlerine müdahale etmeyin" mesajının verildiğini belirtti.