Özgün Yemek Duası okunuşu, Arapça ve Türkçe meali
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Yemek Duası okunuşu, Arapça ve Türkçe meali

Az yada çok demeden verilen her nimet ve iyilikler için Allah’a minnettarlığımızı, şükrümüzü ifade ederiz. Allah’tan gelen bu nimet ve iyiliklere şükür için belli ibadetler ve dualar bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri de yemek duasıdır. İnsanlar hem uzun hem de kısa olarak edilen yemek duasının Arapça ve Türkçe okunuşunu merak edip araştırıyor. Yemek duasının nasıl okunduğunu, mealini ve faziletlerini haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yemek Duası okunuşu, Arapça ve Türkçe meali
Yemek Duası

Kur’ân-ı Kerîm’de şükür kelimesi ve türevleri yetmiş beş yerde geçmektedir. Bunların çoğunda Allah’ın nimetleri ve ihsanlarından söz edilmekte, dolayısıyla insanların Allah’a şükretmesi gerektiği bildirilmekte ve şükredenlere verilecek mükâfatlar anlatılmaktadır.

YEMEK DUASI ARAPÇA

YEMEK DUASI OKUNUŞU

YEMEK DUASI TÜRKÇE MEALİ

Hamd Allah'a mahsustur. (3 kere)

Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allah’a mahsustur.

Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.

Salatü selam efendimiz Muhammed (s.a.v.) ile O´nun al ve ashabının tamamı üzerine olsun.

Bizi af eyle , bizi mağfiret eyle , bize rahmet eyle (Allah'ım).

Sen bizim mevlamızsın; kafir kavimler üzerine galip gelmemiz için bize yardım eyle.(3 kere)

Allah'ım rızkın ve fetihlerin her çeşidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya (s.a.v.) rahmet eyle.

Ey istediğine rızkı hesapsız olarak yayan Rabbim!

Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazlıyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesapsız olarak rızık saç.

Ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey merhamet edicilerin en merhametlisi.

Ya Allah (hayra ait) her kapıyı aç, ( 3 kere ) Ya Allah ya Kafi , ya Fettah , ya Müfettih ! Hayırlı olarak aç (hayırlı fetihler nasip eyle)

Allah'ım bu yemeğin sahibi ve yiyenleri mağfiret buyur.

Allah'ım onların devletlerini daim, evlatlarını alim, salih eyle.

Onlar üzerine zalimleri musallat etme !

Allah'ım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, bize bir çok nimetler fazlalaştır, noksanlaştırma.

YEMEK DUASININ FAZİLETLERİ

Yemek duasının yapıldığı yerde bereket ve bolluk olur.

Yemek duasını yapana ve Amin diyenlere hidayet nasip olur.

Yemek duasının okunmasından sonra âlimlere göre masadan daha sıhhatli bir biçimde kalkılmaktadır.

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