Suriye'de milli güçlerin Beşşar Esed rejimine karşı başlattığı harekat sırasında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, soluğu Şam'da almıştı. Esed'in bu görüşme sırasında, Türkiye'yi İran'a şikayet ettiği ortaya çıktı. İranlı üst düzey yetkilinin iddiasına göre; Esed, Türkiye'nin kendisini devirmek için 'faaliyetlerine hız verdiğini' söyleyip, Tahran'dan yardım istemiş. Bir gün sonra Ankara'ya gelen Arakçi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sert bir yanıt almış.
Suriye'de muhalifler 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimine karşı topyekün bir devrim harekatı başlattı. Suriye Milli Güçleri, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejimini resmen devirdi.
Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek ve milyonları direkt etkileyen olaylar silsilesinde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar büyük dikkat çekerken; İngiliz merkezli Reuters dikkat çeken bir haber yer aldı.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, muhaliflerin hızlı ilerleyişi sırasında soluğu Şam'da almıştı.
Beşşar Esed, İranlı ağabeylerine ağlamış: Türkler beni deviriyor
Bir gün sonra Ankara'ya gelen Arakçi, Tahran yönetiminin 'endişelerini' dile getirince Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sert bir tartışma yaşandı.
Bakan Fidan Esed'in gidişini anlatmıştı: Telefon ettiler, o akşam gitti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Milli Güçleri'nin birkaç günde rejimi nasıl devirdiğini dün akşam katıldığı NTV canlı yayınında anlatmıştı.