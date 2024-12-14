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Esed İranlı ağabeylerine ağlamış: Türkler beni deviriyor

Esed İranlı ağabeylerine ağlamış: Türkler beni deviriyor

Hüseyin Berk
21:4814/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Esed rejiminin devrildiği günlerde apar topar Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bir gün sonra da Ankara'ya gelmişti.
Esed rejiminin devrildiği günlerde apar topar Şam'a giden İran Dışişleri Bakanı Arakçi, bir gün sonra da Ankara'ya gelmişti.

Suriye'de milli güçlerin Beşşar Esed rejimine karşı başlattığı harekat sırasında, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, soluğu Şam'da almıştı. Esed'in bu görüşme sırasında, Türkiye'yi İran'a şikayet ettiği ortaya çıktı. İranlı üst düzey yetkilinin iddiasına göre; Esed, Türkiye'nin kendisini devirmek için 'faaliyetlerine hız verdiğini' söyleyip, Tahran'dan yardım istemiş. Bir gün sonra Ankara'ya gelen Arakçi ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sert bir yanıt almış.

Suriye'de muhalifler 27 Kasım'da Beşşar Esed rejimine karşı topyekün bir devrim harekatı başlattı. Suriye Milli Güçleri, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejimini resmen devirdi.

Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek ve milyonları direkt etkileyen olaylar silsilesinde, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajlar büyük dikkat çekerken; İngiliz merkezli Reuters dikkat çeken bir haber yer aldı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, muhaliflerin hızlı ilerleyişi sırasında soluğu Şam'da almıştı.

Arakçi - Esed
Esed'in bu görüşme sırasında, Türkiye'yi İran'a şikayet ettiği ortaya çıktı.

Beşşar Esed, İranlı ağabeylerine ağlamış: Türkler beni deviriyor

İranlı üst düzey yetkilinin iddiasına göre; Esed,
Türkiye'nin kendisini devirmek için 'faaliyetlerine hız verdiğini' söyleyip, Tahran'dan yardım istedi.

Bir gün sonra Ankara'ya gelen Arakçi, Tahran yönetiminin 'endişelerini' dile getirince Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sert bir tartışma yaşandı.

Esed'e arka çıkıp Türkiye'yi hedef alan Arakçi'ye yanıt veren Bakan Fidan, krizden Esed’in sorumlu olduğunu ve yıllardır samimi bir şekilde barış görüşmelerini kabul etmediğini söyledi.
Arakçi - Bakan Fidan

Bakan Fidan Esed'in gidişini anlatmıştı: Telefon ettiler, o akşam gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Milli Güçleri'nin birkaç günde rejimi nasıl devirdiğini dün akşam katıldığı NTV canlı yayınında anlatmıştı.

Türkiye'nin diplomatik rolüne vurgu yapan Bakan Fidan,
"Rusya ve İran ile konuşup askeri olarak denkleme girmemelerini söyledik."
demişti.
İki ülkeyle Doha'da da görüşme yaptıklarını belirten Bakan Fidan,
"Bir noktadan sonra onlar da telefon ettiler ve o akşam Esed gitti.
" diye konuşmuştu.


#Beşşar Esed
#Hakan Fidan
#Türkiye
#Suriye
#İran
#Abbas Arakçi

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