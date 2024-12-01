Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran Dışişleri Bakanı muhaliflerin ilerleyişi sonrası soluğu Şam'da aldı

İran Dışişleri Bakanı muhaliflerin ilerleyişi sonrası soluğu Şam'da aldı

23:341/12/2024, Pazar
IHA
Sonraki haber
Esed ile Şam'da görüşen İran Dışişleri Bakanı, tam destek sözü verdi.
Esed ile Şam'da görüşen İran Dışişleri Bakanı, tam destek sözü verdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile Şam'da bir araya geldi. Arakçi, Suriye'de yaşananların 'ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu' öne sürüp, "Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır" diyerek rejime koşulsuz destek sözü verdi.

Esed rejimine muhalif grupların ilerleyişi sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Arakçi, Esed ile görüştü.

"ABD bölgeyi kaosa sürüklüyor"

Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu ön sürüp,
"Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır"
dedi.

"İran'ın Suriye'ye desteği devam edecek"

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu belirten Arakçi, bu desteğin devam edeceğini vurgulayarak, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak tanımladı.

Esed ise İran'ın desteğinden dolayı teşekkür ederek, Arakçi'nin hassas bir dönemde gerçekleştirdiği Suriye ziyaretini son derece anlamlı bulduğunu ifade etti.

Yarın Türkiye'ye gelecek

Arakçi, Şam'daki temaslarını tamamladıktan sonra yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.





#İran
#Suriye
#Türkiye
#Abbas Arakçi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi 2'nci taksit ödemelerinde son gün: Geciken faiziyle birlikte ödeyecek