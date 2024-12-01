İran Dışişleri Bakanı muhaliflerin ilerleyişi sonrası soluğu Şam'da aldı

"Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır"

"Geçmişte olduğu gibi, Suriye bir kez daha kazanan taraf olacaktır"

Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu ön sürüp,

Görüşmede, İran'ın Suriye halkı ve ordusuna terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması konusunda tam destek verdiğini söyleyen Arakçi, Suriye'de yaşananların ABD'nin bölgeyi kaosa sürükleme planının bir parçası olduğunu ön sürüp,

Suriye ordusu ve devletine desteğin İran'ın stratejik politikası olduğunu belirten Arakçi, bu desteğin devam edeceğini vurgulayarak, bu stratejik yaklaşımı bölgedeki kalıcı istikrar ve güvenliği sağlama ile tüm bölge ülkelerinin güvenliğini destekleme amacı taşıyan bir adım olarak tanımladı.