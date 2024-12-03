Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü: Esed muhalefetle uzlaşmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile biraraya geldi. İkili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fidan, hem Suriye ve bölgedeki gelişmeleri hem ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini söyledi.





İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDECEK

İki ülke arasındaki ticareti artırmak ve halkların refahına katkı sağlamak için gerekli şartlardan birinin terörün yok edilmesi olduğunun altını çizen Bakan Fidan, "Türkiye ve İran teröre karşı ortak iş birliği içerisinde olmaya devam edecekler. Bu ortak düşmana karşı ortak bir mücadeleyi her zaman için sergilememiz gerekiyor. Hem PKK’ya hem PKK’nın uzantıları olan YPG ve PJAK’a karşı net ve kararlı bir politika izlememiz gerekiyor. Bu örgütlerin bölgemizden tamamıyla tasfiye edilmesi hususunda Türkiye ve İran arasında bir görüş birliği var. Bu mutabakatı sahada ortak bir mücadeleye dönüştürme konusunda daha fazla zaman kaybetmek istemiyoruz" diye konuştu.





DIŞ MÜDAHALEYLE AÇIKLANAMAZ

Suriye’de yaşanan son gelişmeler üzerinde de görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bakan Fidan, şöyle devam etti: "Suriye’deki olayları herhangi bir dış müdahale ile açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Bu Suriye ile ilgili gerçekleri anlamak istemeyenlerin sığındığı bir hatadır. Astana süreci sahadaki sıcak ve yoğun çatışmaların durmasını sağlamıştı. Böylece rejimin muhalefetle siyasi alanda angajmanının ilerletilmesini hedeflemiştik. Geldiğimiz noktada Suriye’de geniş çaplı çatışmaların tekrar başlamasının nedeni bu ülkenin birbiriyle bağlantılı sorunlarının 13 yılı aşkın süredir çözülmemiş olmasıdır. Muhalefetin meşru taleplerinin göz ardı edilmesi ve rejimin siyasi sürece samimi biçimde dahil olmaması bir hataydı. Son olarak sivillere yönelik kapsamlı saldırılar gerçekleştirmesi savaşı yeniden alevlendirdi. Biz bu konulardaki uyarlarımızı ilgili tüm taraflara defalarca yapmıştık. Son gelişmeler Şam’ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye bu yönde gereken tüm katkıyı sağlamaya hazırdır.”





HER TÜRLÜ TEHDİDİ YOK EDECEĞİZ

Fidan şunları kaydetti: “Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasını her zaman destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz. Bir hususu daha en güçlü ve kararlı şekilde vurgulamak istiyorum. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye, istikrarsızlık ortamından istifade etmeye çalışan terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyecektir. Ulusal güvenliğimize ve halkımıza yönelen her türlü tehdidi bulunduğu yerde yok edeceğiz."





HIÇBIR ŞEY GAZZE’YI UNUTTURAMAZ

Görüşmede, bölgesel konuların da masaya yatırıldığını dile getiren Bakan Fidan, "Lübnan’da geç de olsa sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Gazze’deki soykırım maalesef devam ediyor. Netanyahu hükümeti bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor. Yaşanmakta olan hiçbir gelişme Gazze’nin unutulmasına neden olmamalıdır. Soykırımın durdurulması ve Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik adımlar atmaya devam etmeliyiz" dedi.





Astana kazanımları korunmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ortak basın toplantısında, "Astana sürecinin kazanımlarının korunmasında fikir birliğini sağladık. Bir sonraki Astana toplantısını da kararlaştırdık. Biz bu süreci destekliyoruz. Bu sürecin tıkanmasını engellememiz lazım" dedi. Bölgede barış ve istikrarın korunması için Suriye'deki barış ve istikrarın korunması gerektiğini savunan Arakçi, "Suriye ile ilgili bölgedeki istişareler büyük önem arz ediyor. Bu minvalde Türkiye ile istişare de her zaman büyük öneme sahip. Suriye'deki gerilimi azaltma konusunda istişare çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.





İSTİŞARELERİMİZ DOSTANEYDİ

Görüşmelerin çok iyi düzeyde gerçekleştiğini vurgulayan Arakçi şunları kaydetti: "İstişarelerimiz net, dostane ve yapıcıydı. Suriye'nin barış ve istikrara doğru ilerlemesi konusunda mutabıkız. Toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerekiyor. Suriye'de iyi bir yönetim için de gereken tedbirlerin alınması gerekiyor. Bazı konularda görüş ayrılığımız olsa da daha yakın istişare ve diyalog konusunda karar aldık. Bölgenin istikrarı doğrultusunda iş birliği yapacağız."





Fidan bugün NATO zirvesinde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın diplomasi temasları Brüksel’de devam edecek. Fidan, bugün Brüksel’de düzenlenecek NATO dışişleri bakanları toplantısına katılacak. Toplantı, yeni NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin katılımıyla gerçekleştirilecek ilk dışişleri bakanları toplantısı olma özelliğini taşıyor.





ENGELLER KALDIRILMALI

Toplantıda, NATO’nun güneydoğu kanadında güvenlik, Orta Doğu’daki krizler, Ukrayna’daki savaş ve Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik tehditler ele alınacak. Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin Suriye ve Gazze gibi kritik bölgelere dair görüşlerini iletmesi ve Ukrayna’nın egemenliğine desteğini yinelemesi bekleniyor. Ayrıca, NATO müttefikleri arasındaki savunma ürünleri ticaretindeki engellerin kaldırılması ve terörle mücadelede tam dayanışmanın önemine dikkat çekmesi planlanıyor.1 Ekim’de genel sekreterlik koltuğuna oturan Rutte, bu sıfatla Türkiye’ye ilk ziyaretini 25-26 Kasım’da yapmıştı.



