Bakan Fidan'dan flaş Suriye açıklaması: Esed rejimi siyasi sürece girmedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.
İran'la teröre karşı ortak iş birliği var. Bölgedeki hiçbir gelişme Gazze'nin unutulmasına neden olmamalı.
Ateşkesin kalıcı olması için İsrail'e baskı kurulmalı.
Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz.
Suriye'deki iç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz.
Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teröristlerin bölgede istikrarsızlıktan istifade etmesine izin vermeyiz.
Uyarılarımızı ilgili tüm taraflara defalarca yapmıştık.