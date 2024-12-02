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Bakan Fidan'dan flaş Suriye açıklaması: Esed rejimi siyasi sürece girmedi

Bakan Fidan'dan flaş Suriye açıklaması: Esed rejimi siyasi sürece girmedi

Pınar Görgü
13:322/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ortak basın toplantısında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ortak basın toplantısında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve İran'ın teröre karşı bir olduğunu belirten Fidan, "PKK'ya ve uzantılarına karşı net bir politika izliyor" dedi. Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Esed rejiminin siyasi çözüme yanaşmadığını söyleyen Fidan, "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Türkiye terör örgütlerine asla geçit vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.


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Bakan Fidan'dan flaş Suriye açıklaması: Esed rejimi siyasi sürece girmedi
Gündem / Ankara
02 Aralık, Pazartesi

Bakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde;

İran'la teröre karşı ortak iş birliği var. Bölgedeki hiçbir gelişme Gazze'nin unutulmasına neden olmamalı.


Ateşkesin kalıcı olması için İsrail'e baskı kurulmalı.


Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır.
Rejimin samimi bir şekilde sürece katılmaması hataydı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz.


Suriye'deki iç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz.


"Esed rejimi siyasi sürece girmedi"

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teröristlerin bölgede istikrarsızlıktan istifade etmesine izin vermeyiz.


Uyarılarımızı ilgili tüm taraflara defalarca yapmıştık.


Kurumlarımız yoğun bir eş güdüm ile hareket ediyor. Olası sorunlara ilişkin gerekli tedbirleri alıyoruz. Sorunlar 13 yıldır var.
Esed rejimi siyasi çözüme yanaşmadı.
Taraflar hem muhalefet hem de rejim 3 ülkenin ortaya koyduğu tavrı takip ettiler.
İran ve Rus makamlarıyla bu süreçte gerekli iletişimi her zaman sağladık. Cumhurbaşkanımız bu sorunun diyalog ile çözülmesi için gerekli girişimi başlattı
. Nüfusun yarısının yerinden edilmesi, terörle ilgili konular meseleyi daha yönetilmesi zor bir hale getirdi. Çözüme yönelik arayış eksiklikleri sorunları bu noktaya kadar getirdi. Türkiye ve İran'ın Suriye meselesindeki görüşlerini samimi şekilde ortaya koyması Suriye için hayati bir konudur.
Yakın zamanda Astana sürecini tekrar hayata geçireceğiz.


#Dışişleri Bakanlığı
#Hakan Fidan
#İran

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