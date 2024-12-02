Bakan Fidan'dan flaş Suriye açıklaması: Esed rejimi siyasi sürece girmedi

Kurumlarımız yoğun bir eş güdüm ile hareket ediyor. Olası sorunlara ilişkin gerekli tedbirleri alıyoruz. Sorunlar 13 yıldır var.

Esed rejimi siyasi çözüme yanaşmadı.

Taraflar hem muhalefet hem de rejim 3 ülkenin ortaya koyduğu tavrı takip ettiler.

İran ve Rus makamlarıyla bu süreçte gerekli iletişimi her zaman sağladık. Cumhurbaşkanımız bu sorunun diyalog ile çözülmesi için gerekli girişimi başlattı

. Nüfusun yarısının yerinden edilmesi, terörle ilgili konular meseleyi daha yönetilmesi zor bir hale getirdi. Çözüme yönelik arayış eksiklikleri sorunları bu noktaya kadar getirdi. Türkiye ve İran'ın Suriye meselesindeki görüşlerini samimi şekilde ortaya koyması Suriye için hayati bir konudur.