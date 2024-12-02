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Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak: Ana gündem Suriye

Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak: Ana gündem Suriye

10:102/12/2024, الإثنين
G: 2/12/2024, الإثنين
Yeni Şafak
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Milli Güvenlik Kurulu, yarın Beştepe'de bir araya gelecek.
Milli Güvenlik Kurulu, yarın Beştepe'de bir araya gelecek.

Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu'nda ana gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor. Ayrıca 'Yapay zeka' kavramının ilk kez kırmızı kitaba dahil edilmesi konuları ele alınacak.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda Suriye'deki mevcut durum ve Türkiye'ye olası etkileri ele alınacak.


Ana gündem: Suriye

Suriye'de Heyet Tahrir Şam tarafından Halep'e dönük başlatılan operasyonun ardından bölgede tansiyon yükselirken, yaşanan gelişmelerin Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilmesi bekleniyor.


Ayrıca toplantıda Suriye'de artan tansiyonun Türkiye'ye etkileri, özellikle göç konusu ele alınacak. Türkiye’nin bu gelişmelere karşı alacağı tedbirler de değerlendirilecek.

F-16 ve F-35 tedariki

ABD'den alınacak 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD'deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye'ye teslimi ile Türkiye'nin F-35 programına alınması hususları da MGK'da mercek altına alınacak.

Yapay zeka kırmızı kitaba dahil olabilir

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin 5 yıllık güncelleme süreci tamamlanmak üzere. Bu yıl başında başlanan güncelleme çalışmalarında sona gelindi.
Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba dahil edilmesi ve tehditlere yönelik güncellemeler yapılması bekleniyor.


#MGK
#Yapay zeka
#Suriye

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