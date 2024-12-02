Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak: Ana gündem Suriye

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, yarın yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda Suriye'deki mevcut durum ve Türkiye'ye olası etkileri ele alınacak.
Suriye'de Heyet Tahrir Şam tarafından Halep'e dönük başlatılan operasyonun ardından bölgede tansiyon yükselirken, yaşanan gelişmelerin Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilmesi bekleniyor.
Ayrıca toplantıda Suriye'de artan tansiyonun Türkiye'ye etkileri, özellikle göç konusu ele alınacak. Türkiye’nin bu gelişmelere karşı alacağı tedbirler de değerlendirilecek.
ABD'den alınacak 40 F-16 blok 70 için sözleşme imzalanmıştı. 40 Eurofighter temini ve ABD'deki hangarlarda bulunan 6 F-35 uçağının Türkiye'ye teslimi ile Türkiye'nin F-35 programına alınması hususları da MGK'da mercek altına alınacak.