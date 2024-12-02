Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanacak: Ana gündem Suriye

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin 5 yıllık güncelleme süreci tamamlanmak üzere. Bu yıl başında başlanan güncelleme çalışmalarında sona gelindi.

Yapay zeka kavramının ilk kez kırmızı kitaba dahil edilmesi ve tehditlere yönelik güncellemeler yapılması bekleniyor.