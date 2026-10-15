Kılıçdaroğlu’ndan Gürsel Tekin’e yeni görev

Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirildi.

"Yeni görevinde başarılar dilerim"

CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ’Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör’ olarak görevlendirilmiştir. Gürsel Tekin’e, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul’da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdiği mücadele için teşekkür eder ve yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Yerine Mehmet Ali Yüksel atandı

İstanbul İl Başkanı olarak görevini yürüten Tekin'in yerine Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı.

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