Kılıçdaroğlu’ndan Gürsel Tekin’e yeni görev
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin’i “Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör” olarak görevlendirdi. CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Tekin’e yeni görevinde başarılar dilerken İstanbul’da partiye yönelik saldırılar karşısında verdiği mücadele için de teşekkür etti.
Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından "Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör" olarak görevlendirildi.
"Yeni görevinde başarılar dilerim"
CHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Atakan Sönmez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gürsel Tekin, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ’Genel Başkanlık Makamına Bağlı Koordinatör’ olarak görevlendirilmiştir. Gürsel Tekin’e, Zeki Şen ve Erkan Narsap ile birlikte İstanbul’da yaklaşık bir yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisine yönelik saldırılar karşısında verdiği mücadele için teşekkür eder ve yeni görevinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
Yerine Mehmet Ali Yüksel atandı
İstanbul İl Başkanı olarak görevini yürüten Tekin'in yerine Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel atandı.