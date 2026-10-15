CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) daha önce aldığı kararın bugün tebliğ edildiğini belirterek, Mehmet Ali Yüksel’in CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildiğini açıkladı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı süreci, 8 Ekim 2023’te seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin kongrede usulsüzlük iddiaları üzerine yargıya taşınmıştı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül 2025’te Çelik ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırarak Gürsel Tekin başkanlığındaki beş kişilik geçici heyeti görevlendirmişti. Tekin, 8 Eylül’de il başkanlığı binasına giderek görevi üstlenmişti.
Süreçte kongrenin iptaline ilişkin dava devam ederken mahkeme, 17 Eylül 2026’da tedbir kararlarını kaldırmış ve Tekin’in geçici görevi sona ermişti.
Ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Mehmet Ali Yüksel’i İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirdi.
Mehmet Ali Yüksel kimdir?
Mehmet Ali Yüksel, aslen Sivaslıdır. Yüksel, siyasi çalışmalarını İstanbul’un Kağıthane ilçesinde sürdürdü.
Yüksel, 2001 yılında CHP Kağıthane Gençlik Kolu Başkanlığı görevini üstlendi. 2015-2019 yılları arasında CHP Kağıthane İlçe Başkanı olarak görev yaptı.
2023 yılında gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde CHP’nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayları arasında yer aldı ancak milletvekili seçilemedi.
Aynı yıl, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan Sorumlu Başdanışman olarak görevlendirildi.