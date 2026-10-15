Ekrem İmamoğlu'na 'kamu görevlilerine hakaretten' soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu hakkında, mahkemedeki savunması sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle, “kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret” suçundan soruşturma başlattı.
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 11 Kasım 2025’te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.
İddianamede örgüt lideri olarak gösterilen İmamoğlu’nun rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama, dolandırıcılık ve kişisel verilerle ilgili suçlar konusunda savunması alınmaya başladı.
Savunma yerine Bakan'ın taklidini yaptı
Görülen davada Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan İmamoğlu, yaptıklarını iddia ettiği görüşme üzerinden Bakan Gürlek'in taklidini yaptı.
"'Aparat', 'Foncular', 'Rezil oluyorsun', 'Müflis tüccara dönüşüyorsun', 'Her tarafından pislik akıyor', 'Bu hangi kafa?', 'Kimin lekelenmeme hakkı ihlal ediliyorsa, kimin masumiyet karinesi çiğneniyorsa, kime iftira atılıyorsa namussuzdur, şerefsizdir bunu yapan. Bu kadar net. Ahlaksızdır', 'Bu iddianameyi yazanlar benim için şaibelidir', 'Ya bu ülkenin seçilmiş belediye başkanına, Cumhurbaşkanı adayına utanmadan utanmadan sefil bir biçimde casus diye yazan savcılar var', 'Ne kadar seviyorlar tebaa olmayı. Tabi olmayı seven bir adam bunu yazabilir'"