'İmamoğlu suç örgütü' davasında 96'ncı duruşma: Sanıkların savunmaları alınıyor

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen davanın 96'ncı celsesi Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görüldü. Duruşmaya görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında yer aldığı tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

160 MİLYAR LİRALIK KAMU ZARARI VE ÖRGÜT ŞEMASI İDDİANAMEDE

Hazırlanan ana iddianamede Mülkiye Teftiş Kurulu "ihbar eden", bakanlıklar ve valilik birimleri "suçtan zarar gören", 16 kişi "müşteki" ve 407 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor. 2014'ten bu yana yürütüldüğü öne sürülen 143 eyleme dair menfaat ile kamu zararının güncel değeri hariç 160 milyar lira, 24 milyon dolar ve 95 taşınmaz olduğu iddia ediliyor. Şemada Ekrem İmamoğlu "örgüt elebaşı"; Murat Ongun, Fatih Keleş, Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Hüseyin Gün ve firari Murat Gülibrahimoğlu "yönetici" olarak gösteriliyor.

İMAMOĞLU İÇİN 2 BİN 430 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu zararına dolandırıcılık" gibi 17 ayrı suçtan 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor. Diğer örgüt yöneticilerinden Fatih Keleş için 1542 yıla, Murat Ongun için 779 yıla kadar hapis cezası talep edilirken; Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında "etkin pişmanlık" hükümleri uygulanması isteniyor.

İKİ AYRI DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ: TUTUKLU SANIK SAYSISI 53 OLUŞTU

Yargılama sürecinde Beyoğlu Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney’in de yer aldığı 7 sanıklı dosya ile Ağaç ve Peyzaj AŞ ihalelerine ilişkin 29 sanıklı dosya ana davayla birleştirildi. Birleşen dosyalarda Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık ve İnan Güney gibi isimler de çeşitli suçlamalarla yer alırken, süreç içerisinde 63 kişinin tahliye edilmesiyle davadaki tutuklu sanık sayısı 53 olarak kayıtlara geçti.

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