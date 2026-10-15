Dışişleri Bakanı Fidan: Azerbaycan ile sorunlarımızı oturup konuşuruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret ettiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de önemli temaslarda bulundu. Zirve kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelen Bakan Fidan, verimli geçen görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü tarihi ilişkilere dikkat çeken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ortak geçmişin getirdiği sorumlulukla hareket edildiğini ifade etti. Konulara yaklaşım biçimini değerlendiren Fidan, söylemlerini şu sözlerle sürdürdü:

"Biz kadim bir milletiz. Kendi sorunlarımızı da bu kadim geçmişe yakışır bir şekilde oturup konuşuruz. Bunların sosyal medya üzerinden bir propaganda aracı haline dönüştürülmesine hiçbir gerek yok."

LİDERLER ARASINDAKİ 'SARSILMAZ BAĞ' VURGUSU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin detaylarına da değinen Bakan Fidan, görüşmenin son derece olumlu geçtiğini belirtti. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki güçlü iradeye dikkati çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev ile olan görüşmemizde de bu çerçevede bir değerlendirme yaptık. İki lider arasındaki sarsılmaz bağ, en kuvvetli şekilde var olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.