Dışişleri Bakanı Fidan Çinli mevkidaşı Wang ile bir araya geldi
16:06, 15/10/2026, Perşembe
DHA
Dışişleri Bakanı Fidan ve Çinli mevkidaşı Wang
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7’nci Zirvesi kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de gerçekleştirilen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7’nci Zirvesi marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.
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