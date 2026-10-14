Bakan Fidan, Erdoğan’ı temsilen Bakü’ye gidiyor

CICA Dönem Başkanı Azerbaycan’ın ev sahipliğinde Bakü’de gerçekleştirilecek zirve; üye devletler, gözlemci ülkeler ve uluslararası kuruluşların katılımıyla "Asya’da Daha Güçlü CICA, Bağlantısallık, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma" teması altında toplanıyor. Zirvede sonuç belgesi olan "Bakü Deklarasyonu" ile "İş Güvenliği ve Sağlığı Alanında İşbirliğine İlişkin Açıklama"nın imzalanması ve Laos’un CICA’ya yeni üye olarak katılımının ilan edilmesi öngörülüyor.

"KALICI BARIŞIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Bakan Fidan, zirve marjında yapacağı konuşmada ve ikili görüşmelerinde Gazze'deki duruma geniş yer verecek. İsrail’in Gazze’de soykırımı sürdürdüğünü, Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik ettiğini ve kalıcı barışın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayacak olan Fidan; iki devletli çözüm için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırması çağrısını yineleyecek.

ULAŞIM VE LOJİSTİKTE KRİTİK ADIM: ORTA KORİDOR VE KALKINMA YOLU

Zirvede bölgesel ekonomik entegrasyonu güçlendirecek projelere dikkat çekecek olan Fidan, Türkiye’nin destek verdiği Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin stratejik önemini aktaracak. Fidan, Orta Koridor Girişimi ile Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılmasının bölgesel ticaret ile istikrara sunacağı büyük katkıya işaret edecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKA

Teknoloji ve dijitalleşme vizyonuna da değinecek olan Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin yapay zeka ve dijital dönüşüm konularındaki temel yaklaşımını katılımcılarla paylaşacak. Yeni teknolojilerin insan odaklı, güvenilir, ülkelerin egemenlik haklarına saygılı ve herkes için eşit erişilebilir bir hukuki çerçevede geliştirilmesinin altı çizilecek.

İKLİM DİPLOMASİSİ VE COP31 EV SAHİPLİĞİ VURGUSU

Küresel çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınmanın da ele alınacağı zirvede Fidan, Türkiye’nin iklim krizine karşı somut adımlar atılması yönündeki iradesini beyan edecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği ve başkanlık yapacak olan Türkiye’nin, iklim krizinin kırılgan bölgeler üzerindeki tahribatını önlemede öncü rol oynayacağı vurgulanacak.

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