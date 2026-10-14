Bakan Fidan Azerbaycan'da: CICA Yedinci Toplantısı’nda Türkiye'yi temsil edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da İş birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Yedinci Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’a geldi. Bakan Fidan, başkent Bakü’deki Haydar Aliyev Havalimanı’nda Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Qayıbov tarafından karşılandı. Bakan Fidan, söz konusu CICA toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katılacak.

CICA dönem başkanı Azerbaycan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede, üye devletlerin yanı sıra gözlemci ülkeler ile CICA ortağı ve gözlemcisi uluslararası kuruluşların temsilcileri bir araya gelecek. "Asya’da Daha Güçlü CICA, Bağlantısallık, Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Kalkınma" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Azerbaycan’ın dönem başkanlığı sürecinde gündeme aldığı konuların ön plana çıkması bekleniyor. Zirvede sonuç belgesi niteliğindeki "Bakü Deklarasyonu" ile "İş Güvenliği ve Sağlığı Alanında İşbirliğine İlişkin Açıklama"nın kabul edilmesi ve Laos’un CICA’ya yeni üye olarak katılımının ilan edilmesi öngörülüyor. Bakan Fidan’ın zirve kapsamında katılımcılara hitap etmesi ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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