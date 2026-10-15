Dışişleri Bakanı Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
14:10, 15/10/2026, Perşembe
AA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Bakan Fidan, CICA 7. Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya’da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarına devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Fidan, zirve marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşme gerçekleştirdi.
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Başlıklar :Hakan FidanSergey LavrovRusyaBakü