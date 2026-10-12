Dört ülkeden ortak açıklama

Açıklamada, “Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı hedef alarak sivillerin ölümüne, yaralanmasına, ayrıca sivil altyapı ve tesislerin zarar görmesine yol açan menfur saldırılar da dahil olmak üzere, uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil eden, Husiler tarafından Suudi Arabistan’a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırıları en güçlü şekilde kınamaktadır” ifadesine yer verildi.

TEDBİRLERE TAM DESTEK

Açıklamada, R4 grubu ülkelerin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde; Suudi Arabistan’ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak, vatandaşlarının ve mukimlerinin emniyetini korumak amacıyla, bu saldırılara karşı koymak, tehdit kaynaklarını caydırmak ve bunların tekrarlanmasını önlemek için aldığı tüm meşru tedbir ve adımlara verdiği tam destek de dahil olmak üzere, Suudi Arabistan ile dayanışmasını ve desteğini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

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