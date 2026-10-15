Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından, Ardahan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt, hakkında ‘rüşvet alma’ suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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