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Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

17:0012/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
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Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?
Aile Hekimi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Aile hekiminizi değiştirmek artık çok daha kolay. E-Nabız sayesinde birkaç tıkla istediğiniz sağlık ocağına ve aile hekimine geçiş yapabilirsiniz. Aile hekimliği değişikliği nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, e-Devlet şifrenizle e-Nabız sistemine giriş yaparak, size en yakın sağlık ocaklarını ve aile hekimlerini görüntüleyebilir, beğendiğiniz birini seçerek hemen kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Peki E-Nabız ile sağlık ocağı ve aile hekimi nasıl değiştirilir? İşte detaylar.

E-Nabız ile sağlık ocağı ve aile hekimi değiştirmek için herhangi bir yere gitmenize gerek yoktur. İnternet üzerinden tüm işlemleri kendiniz yapabilirsiniz. Ancak unutmayın, aile hekimi değişikliği belirli aralıklarla yapılabilir ve bazı kısıtlamalar olabilir. Bu nedenle, değişiklik yapmadan önce
sistemindeki bilgileri dikkatlice okumanız önemlidir. İşte Aile Hekimi seçme ve değiştirmek için izlenecek yollar.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Aile hekimi değiştirme işlemi oldukça kolaydır.
üzerinden veya en yakın sağlık ocağına giderek aile hekimi kaydınızı değiştirebilirsiniz. E-Nabız uygulaması sayesinde de aile hekiminizi online olarak seçebilir veya değiştirebilirsiniz. Aile hekimi değiştirme şartları ve aile hekimi seçimi hakkında detaylı bilgiye Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
  • >
    e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi internet sitesini açın.
  • >
    E-Nabız
    hesap bilgilerinizle ya da e-Devlet hesabınız üzerinden giriş yapın.
  • > Profil bilgilerinizi gösteren sütundan Aile Hekimini Değiştir yazısına tıklayın.
  • > Konum bilgilerinizi girin. Adım #5: Değişiklik gerekçenizi belirtin.
  • > Aile sağlığı merkezini seçin.
  • > Yeni aile hekiminizi seçin.
  • > Ekranın en altında bulunan Aile Hekimini Değiştir butonuna tıklayın.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRME HEMEN DEĞİŞİR Mİ?

Taşınmaya bağlı durumlarda adres beyanı olduğundan geçiş hemen gerçekleşir, bekleme süresi yoktur.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ KAÇ GÜN SÜRER?

E devlet üzerinden aile hekiminizi değiştirebilirsiniz. 3 ay içinde en fazla 1 kere değişiklik yapma şansınız vardır. Kişilerin aile hekimi seçerken bölge sınırlaması bulunmamaktadır. Aile hekiminden memnun olmama ya da başka sebepler olduğu durumlarda aile hekimi değişiklik işlemlerinde
3 ay
bekleme süresi vardır.

AİLE HEKİMİ DEĞİŞTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

> Aile hekimlerinin iş yükü nedeniyle 4 binden fazla kişiye bakan hekimlerden birini seçemezsiniz.

> 3500’den az kişiye bakan aile hekimleri yeşil, 3500 - 4 bin kişiye bakan aile hekimleri sarı renkle gösterilir.

> 3 ayda 1 kez aile hekimi değiştirme hakkınız vardır.

> Aile hekimi değiştirme işlemleri her ayın 5’i ile 21’i arasında yapılır.

> Ayın 21’inden sonra yapılan değiştirme işlemleri, diğer ayın 5’inden sonra gerçekleştirilir.

> İşlemi onayladıktan sonra resmen gerçekleşmeden önce iptal hakkınız vardır.

> Aile hekimi değiştirme işlemi resmen gerçekleştikten sonra geri dönüşü yoktur.

İNTERNET ÜZERİNDEN AİLE HEKİMİ DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Aile hekiminizi değiştirmek için ALO 182 MHRS çağrı merkezini arayarak sizinle iletişime geçen temsilciye talebinizi iletebilirsiniz. Eğer işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız MHRS'ye e-Devlet şifreniz ile erişim sağlayarak aile hekimi değişikliği talebinizi internet üzerinden kurumla paylaşabilirsiniz.

Aile hekiminizi internet üzerinden değiştirmek için öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra karşılaştığınız ekrandaki arama çubuğuna aile hekimi değiştirme yazarak sistemin ilgili sayfasına ulaşabilirsiniz.

Devamında işlemlere başlayabilmek için kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayıp e-Devlet kapısı kimlik doğrulama ekranı üzerinden sisteme giriş yapın. Ardından e-devlet aile hekimi değiştirme işlemine başlayabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sistem tarafından e-nabız sistemine aktarılacaksınız. E-nabız sistemine geçiş yapmak için yukarıdaki ekran görüntüsünde örneğini gördüğünüz sayfada bulunan uygulamaya git butonuna tıklamanız yeterli.

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