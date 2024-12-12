E-Nabız ile sağlık ocağı ve aile hekimi değiştirmek için herhangi bir yere gitmenize gerek yoktur. İnternet üzerinden tüm işlemleri kendiniz yapabilirsiniz. Ancak unutmayın, aile hekimi değişikliği belirli aralıklarla yapılabilir ve bazı kısıtlamalar olabilir. Bu nedenle, değişiklik yapmadan önce

sistemindeki bilgileri dikkatlice okumanız önemlidir. İşte Aile Hekimi seçme ve değiştirmek için izlenecek yollar.