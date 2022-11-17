Sağlık ocağı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Aile bireylerinin ikamet yerlerinin yakınlarında bulunan sağlık ocakları binlerce insana sağlık hizmeti vermektedir. Vatandaşlar sağlık ocakların hangi günlerde ve saatlerde çalıştığını araştırıyor. İşte detaylar.
SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI?
Sağlık ocakları hafta içi her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak cumartesi ve pazar günleri aile hekimliği açık değildir.
SAĞLIK OCAKLARI RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?
Sağlık ocakları resmi tatillerde hizmet vermemektedir.
AİLE HEKİMİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası BURADAN sorgulayabilirsiniz.
İSTANBUL AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ
İstanbul aile sağlığı merkezlerini öğrenmek için TIKLAYIN.
SAĞLIK OCAĞINA RANDEVU ALMADAN GİDİLİR Mİ?
Sağlık ocaklarında randevusuz hasta muayeneleri yapılıyor. Bunun için sağlık ocaklarına gittiğiniz zaman sıra numarası almanız gerekiyor. Ancak randevulu hastaların öncelikleri olduğunu bilmeniz gerekiyor.
SAĞLIK OCAĞI RANDEVU NASIL ALINIR?
Aile hekimi randevunuzu BURADAN yada ALO 182'yi arayarak alabilirsiniz.