Özgün Sağlık ocağı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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Sağlık ocağı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Mahallelerde ve köylerde nüfus bakımından kalabalık olmayan bölgelerde bulunan sağlık ocakları günün 8 saati hizmet vermektedir. Hafta içi 08:00 - 17:00 saatleri arasında çalışan sağlık ocakları 12:00 - 13:00 saatlerinde öğle arası vermektedir. İlaç yazdırma, muayene ve hastaneye gidecek kadar kötü olmayan sağlık sorunlarında vatandaşlar tercihen sağlık ocaklarına müracaat etmektedir. Peki sağlık ocakları hafta sonu açık mı? Resmi tatillerde sağlık ocakları açık mı? Aile hekimi sorgulaması nereden yapılır? Sağlık ocağına randevu almadan gidilir mi? Randevu nasıl alınır? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık ocağı çalışma saatleri, randevu alma, aile hekimi sorgulama
Sağlık ocağı çalışma saatleri

Aile bireylerinin ikamet yerlerinin yakınlarında bulunan sağlık ocakları binlerce insana sağlık hizmeti vermektedir. Vatandaşlar sağlık ocakların hangi günlerde ve saatlerde çalıştığını araştırıyor. İşte detaylar.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları hafta içi her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak cumartesi ve pazar günleri aile hekimliği açık değildir.

SAĞLIK OCAKLARI RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Sağlık ocakları resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

AİLE HEKİMİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

Aile hekiminizi öğrenmek için T.C. kimlik numarası BURADAN sorgulayabilirsiniz.

İSTANBUL AİLE SAĞLIK MERKEZLERİ

İstanbul aile sağlığı merkezlerini öğrenmek için TIKLAYIN.

SAĞLIK OCAĞINA RANDEVU ALMADAN GİDİLİR Mİ?

Sağlık ocaklarında randevusuz hasta muayeneleri yapılıyor. Bunun için sağlık ocaklarına gittiğiniz zaman sıra numarası almanız gerekiyor. Ancak randevulu hastaların öncelikleri olduğunu bilmeniz gerekiyor.

SAĞLIK OCAĞI RANDEVU NASIL ALINIR?

Aile hekimi randevunuzu BURADAN yada ALO 182'yi arayarak alabilirsiniz.

Sağlık ocağında ücretsiz PCR testi yapılıyor mu?
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Sağlık ocağında ücretsiz PCR testi yapılıyor mu?
Gramı 60 TL

Gramı 60 TL

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​FETÖ'cü Bülent Keneş İsveç basınına resmen yalvardı.

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