e-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan bir hizmettir. e-Nabız'dan yararlanmak için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmez. e-Nabız ile vatandaşlar, sağlık bilgilerini görüntüleyebilir, randevu alabilir, tahlil sonuçlarını öğrenebilir, doktorlarına mesaj gönderebilir ve daha birçok işlemi gerçekleştirebilirler.

e-Nabız 'a, internet üzerinden veya mobil uygulama üzerinden giriş yapılabilmektedir. İnternet üzerinden giriş yapmak için, e-Nabız web sitesini ziyaret etmeniz ve T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Mobil uygulama üzerinden giriş yapmak için, e-Nabız mobil uygulamasını App Store veya Google Play Store'dan indirmeniz gerekmektedir.

e-Nabız girişi

e-Nabız girişi yapıp sunulan hizmetlerden yararlanmak için, öncelikle e-Nabız'a üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için, e-Nabız web sitesini ziyaret etmeniz ve T.C. kimlik numaranız, e-posta adresiniz ve cep telefonu numaranızı girmeniz gerekmektedir. Ardından, e-Nabız tarafından size gönderilen aktivasyon kodunu girmeniz gerekmektedir. Aktivasyon kodunu girdikten sonra, e-Nabız'a giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız üye girişi nasıl yapılır?

e-Nabız'dan yararlanmak için, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Nabız web sitesini ziyaret edin veya e-Nabız mobil uygulamasını açın.

T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.

Aşağıdaki işlemlerden birini seçin:

Sağlık bilgilerinizi görüntüleyin.

Randevu alın.

Tahlil sonuçlarınızı öğrenin.

Doktorunuza mesaj gönderin.

Daha fazla işlem yapın.

e-nabız tahlil sonuçları

Direkt olarak e-Nabız üzerinden de giriş yapılabilir. e-Nabız mobil uygulaması ya da www.enabiz.gov.tr internet sitesine girilir. Açılan sayfaya kimlik numarası ve şifre bilgileri girilir. "Sonuçlar" ya da "Tahlillerim" menüsüne girilerek istenilen kan tahlili sonuçları görüntülenebilir ve PDF olarak indirilebilir.

e-Nabız'a e-Devlet girişi

e-Nabız'a e-Devlet üzerinden giriş yapabilmek için, e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. e-Devlet şifresine sahip değilseniz, e-Devlet web sitesinden şifrenizi oluşturabilirsiniz.

E Nabız'a e-Devlet üzerinden giriş yapabilmek için aşağıdaki adımları takip edin:

e-Devlet web sitesini ziyaret edin.

T.C. kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan " Diğer Hizmetler " sekmesine tıklayın.

" Sağlık " kategorisini seçin.

" e-Nabız " hizmetini seçin.

" Giriş Yap " butonuna tıklayın.

e-Nabız'a giriş yaptıktan sonra, sağlık bilgilerinizi görüntüleyebilir, randevu alabilir, tahlil sonuçlarınızı öğrenebilir, doktorunuza mesaj gönderebilir ve daha birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

E-Nabız indir

E-Nabız, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, vatandaşların sağlık bilgilerini görüntüleyebildiği, randevu alabileceği, tahlil sonuçlarını öğrenebileceği ve daha birçok işlem yapabildiği bir mobil uygulamadır.

E-Nabız' ı indirmek için aşağıdaki adımları takip edin:

* Android cihazlar için : Google Play Store'u açın ve "E-Nabız" uygulamasını arayın. Uygulamayı bulduktan sonra "Yükle" düğmesine dokunun.

* iOS cihazlar için : App Store'u açın ve "E-Nabız" uygulamasını arayın. Uygulamayı bulduktan sonra "İndir" düğmesine dokunun.

E-Nabız'ı indirdikten sonra, uygulamayı açın ve T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girin. Ardından, uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

E-Nabız’da ne yapılır, hangi işlemler gerçekleştirilir?

E-Nabız ile yapabileceğiniz bazı işlemler şunlardır:

* Sağlık bilgilerinizi görüntüleyin.

* Randevu alın.

* Tahlil sonuçlarınızı öğrenin.

* Doktorunuza mesaj gönderin.

* Aşı karnenizi görüntüleyin.

* Daha fazla işlem yapın.

E-Nabız kayıt nasıl olunur?

Daha önce e-Nabız kullanıcı hesabı oluşturmamış iseniz öncelikle e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) kullanıcı hesabı oluşturmalısınız. Bu hesabı oluştururken kendinize özel bir e-Nabız şifresi tanımlamalı, e-Nabız Uygulamasına bu şifreniz ile giriş yapmalısınız.

E-Nabız'a kayıt olmak için aşağıdaki adımları takip edin:

E-Nabız web sitesini ziyaret edin.

"Üye Ol" butonuna tıklayın.

T.C. kimlik numaranızı, cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi girin.

Gönderilen aktivasyon kodunu girin.

Bir şifre oluşturun ve onaylayın.

Kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

E-Nabız'a kayıt olduktan sonra, sağlık bilgilerinizi görüntüleyebilir, randevu alabilir, tahlil sonuçlarınızı öğrenebilir, doktorunuza mesaj gönderebilir ve daha birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

E-Nabız'a giriş yapmak için, T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi e-Nabız web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden girebilirsiniz.

E-Nabız randevu al

E-Nabız randevusu almak için aşağıdaki adımları takip edin:

E-Nabız web sitesini ziyaret edin veya E-Nabız mobil uygulamasını açın.

T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin.

"Randevu Al" butonuna tıklayın.

Randevu almak istediğiniz sağlık kuruluşunu seçin.

Randevu almak istediğiniz doktoru seçin.

Randevu tarihini ve saatini seçin.

Randevu almak için "Randevu Al" butonuna tıklayın.

Randevu aldıktan sonra, randevunuzun bilgilerini E-Nabız web sitesi veya mobil uygulamasında görüntüleyebilirsiniz. Randevunuzu iptal etmek için, E-Nabız web sitesi veya mobil uygulamasında kullanabilirsiniz.

E Nabız randevusu hızlı nasıl alınır?

E-Nabız randevusu almanın bazı püf noktaları şunlardır:

Randevu almak için mümkün olduğunca erken saatlerde giriş yapın.

Randevu almak istediğiniz sağlık kuruluşu ve doktoru seçerken dikkatli olun.

Randevu tarihini ve saatini seçerken, sizin için uygun olan bir zaman seçtiğinizden emin olun.

Randevunuzu iptal etmek için, mümkün olduğunca erken iptal edin.

E-Nabız kan grubu

Kan grubu için kan testi veren kişiler kan sonuçlarını e nabız üzerinden görebilirler. E-nabıza girdikten sonra "Tahlillerim" kan grubunuzu öğrenebilirsiniz. Kan testi yaptırmadan kan grubunuzu internet üzerinden öğrenemezsiniz. Kan grubunuzu öğrenebilmek için bilimsel testler yapılması gerektiğini unutmamanız gerekir.

T.C. no ile tahlil sonucu sorgulama

Yaptırmış olduğunuz tahlil sonucuna MHRS sisteminden öğrenmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına giriş sağlayarak giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz istenecektir.

Aile hekimi değiştirmek için ne yapmalı?

Aile hekimi değişikliği nasıl yapılır? Aile hekimini değiştirmek isteyenler e-Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın elektronik uygulaması olan e-Nabız üzerinden, kendilerine en yakın aile hekimini harita üzerinden görerek, aile hekimi değişikliğini yapabilir.







