Emekliye Ocak zammı için kritik ipucu geldi! Yüzde 10,45 artışla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli Ocak Zammında Yeni Tahmin Geldi! Yüzde 10,45 Zamla Maaşlar Kaç TL Olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 yılı ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar sürüyor. Yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek artış için temmuz, ağustos ve eylül aylarının verileri belli olurken, gözler son üç aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni beklentiler ise ocak zammının hangi seviyede gerçekleşebileceğine ilişkin önemli bir senaryoyu gündeme taşıdı.

Üç aylık enflasyonun yüzde 5,57'ye ulaşmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için ilk aşama geride kaldı. Kesin zam oranının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Bu süreçte yayımlanan beklenti anketleri, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyona ilişkin tahminlerin şekillenmesini sağlıyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayına ilişkin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,06 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 10,45'e ulaşabileceği hesaplanıyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon kaynaklı zam için yüzde 10,45'lik bir senaryo öne çıkıyor.