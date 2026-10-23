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Emekliye Ocak zammı için kritik ipucu geldi! Yüzde 10,45 artışla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliye Ocak zammı için kritik ipucu geldi! Yüzde 10,45 artışla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

10:52, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Emekliye Ocak zammı için kritik ipucu geldi! Yüzde 10,45 artışla en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 maaş zammına ilişkin hesaplamalar sürerken, yeni enflasyon tahminleri milyonlarca vatandaşın gündemine girdi. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin üç aylık zam oranı yüzde 5,57 olarak kesinleşti. Yılın ikinci yarısında uygulanacak altı aylık zam oranının belirlenmesi için şimdi ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan tahminler de ocak ayında maaşlara yapılabilecek artışa ilişkin yeni hesaplamaları gündeme taşıdı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı yüzde kaç olacak? Yıl sonu enflasyon beklentisi maaşlara nasıl yansıyacak? İşte emekli zammına ilişkin son tahminler ve merak edilen hesaplamalar…

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2027 maaş zammı için yeni tahminler gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek altı aylık enflasyon sürecinde ilk üç aylık veri belli oldu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde enflasyonun yüzde 5,57 olarak hesaplanmasıyla birlikte gözler yılın son üç ayına çevrildi. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları, emeklilerin ocak ayında alacağı artışın kesinleşmesinde belirleyici olacak. Merkez Bankasının ekim ayı anketinde ortaya çıkan enflasyon beklentisi ise zam oranına ilişkin hesaplamalara yeni bir boyut kazandırdı. Peki, 2027 ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılması bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri hangi oranda artış alabilir? İşte son enflasyon tahminleri ve olası zam hesabı…

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2027 maaş zammı için yeni tahminler gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek altı aylık enflasyon sürecinde ilk üç aylık veri belli oldu. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde enflasyonun yüzde 5,57 olarak hesaplanmasıyla birlikte gözler yılın son üç ayına çevrildi. Ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları, emeklilerin ocak ayında alacağı artışın kesinleşmesinde belirleyici olacak. Merkez Bankasının ekim ayı anketinde ortaya çıkan enflasyon beklentisi ise zam oranına ilişkin hesaplamalara yeni bir boyut kazandırdı. Peki, 2027 ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılması bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri hangi oranda artış alabilir? İşte son enflasyon tahminleri ve olası zam hesabı…

Emekli Ocak Zammında Yeni Tahmin Geldi! Yüzde 10,45 Zamla Maaşlar Kaç TL Olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 yılı ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar sürüyor. Yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek artış için temmuz, ağustos ve eylül aylarının verileri belli olurken, gözler son üç aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni beklentiler ise ocak zammının hangi seviyede gerçekleşebileceğine ilişkin önemli bir senaryoyu gündeme taşıdı.

Üç aylık enflasyonun yüzde 5,57'ye ulaşmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için ilk aşama geride kaldı. Kesin zam oranının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Bu süreçte yayımlanan beklenti anketleri, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyona ilişkin tahminlerin şekillenmesini sağlıyor.

Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayına ilişkin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,06 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 10,45'e ulaşabileceği hesaplanıyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon kaynaklı zam için yüzde 10,45'lik bir senaryo öne çıkıyor.

Emekli Ocak Zammında Yeni Tahmin Geldi! Yüzde 10,45 Zamla Maaşlar Kaç TL Olacak?Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 yılı ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalar sürüyor. Yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek artış için temmuz, ağustos ve eylül aylarının verileri belli olurken, gözler son üç aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Yeni beklentiler ise ocak zammının hangi seviyede gerçekleşebileceğine ilişkin önemli bir senaryoyu gündeme taşıdı.Üç aylık enflasyonun yüzde 5,57'ye ulaşmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı için ilk aşama geride kaldı. Kesin zam oranının belirlenmesi için ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor. Bu süreçte yayımlanan beklenti anketleri, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyona ilişkin tahminlerin şekillenmesini sağlıyor.Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayına ilişkin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,06 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 10,45'e ulaşabileceği hesaplanıyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon kaynaklı zam için yüzde 10,45'lik bir senaryo öne çıkıyor.

EMEKLİ ZAMMINDA 3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,57 OLDU

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 ocak zammında belirleyici olacak altı aylık enflasyonun ilk üç aylık bölümü belli oldu. Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.

Bu oranlarla birlikte temmuz-eylül dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Böylece emeklilerin ocak zammı hesabında ilk üç aylık veriler ortaya çıkmış oldu.

Geriye ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamları kaldı. Yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun tamamlanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranı kesinleşecek.

EMEKLİ ZAMMINDA 3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 5,57 OLDUSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 ocak zammında belirleyici olacak altı aylık enflasyonun ilk üç aylık bölümü belli oldu. Açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşti.Bu oranlarla birlikte temmuz-eylül dönemindeki kümülatif enflasyon yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Böylece emeklilerin ocak zammı hesabında ilk üç aylık veriler ortaya çıkmış oldu.Geriye ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamları kaldı. Yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun tamamlanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranı kesinleşecek.

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ANKETİNDEN YENİ ZAM TAHMİNİ

Emekli maaşlarına yönelik hesaplamalarda yıl sonu enflasyon beklentileri de yakından takip ediliyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,06 olarak açıklandı.

Yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda, ikinci altı aylık dönemin enflasyonunun yaklaşık yüzde 10,45 seviyesinde oluşabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon kaynaklı zam oranı da yüzde 10,45 olarak hesaplanıyor.

Ancak anket sonuçları kesinleşmiş zam oranını göstermiyor. Ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşecek enflasyon, nihai artışın daha yüksek veya daha düşük olmasına neden olabilir.

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ ANKETİNDEN YENİ ZAM TAHMİNİEmekli maaşlarına yönelik hesaplamalarda yıl sonu enflasyon beklentileri de yakından takip ediliyor. Finansal Kurumlar Birliği'nin ekim ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,09, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 30,06 olarak açıklandı.Yıl sonu tahmininin gerçekleşmesi durumunda, ikinci altı aylık dönemin enflasyonunun yaklaşık yüzde 10,45 seviyesinde oluşabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon kaynaklı zam oranı da yüzde 10,45 olarak hesaplanıyor.Ancak anket sonuçları kesinleşmiş zam oranını göstermiyor. Ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleşecek enflasyon, nihai artışın daha yüksek veya daha düşük olmasına neden olabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'Yİ AŞACAK MI?

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'ye yüzde 10,45 oranında artış uygulanması halinde ödeme tutarı yaklaşık 26 bin 13 TL'ye yükseliyor.

Bu hesaplama, tahmin edilen enflasyon oranının en düşük emekli aylığına da aynı oranda yansıtılması varsayımına dayanıyor. En düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebileceğinden, 26 bin 13 TL'lik tutar kesinleşmiş yeni maaş olarak değerlendirilmemeli.

Altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından zam oranı netleşecek. En düşük aylığın hangi tutarda uygulanacağı ise yapılacak düzenlemelere bağlı olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL'Yİ AŞACAK MI?Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL'ye yüzde 10,45 oranında artış uygulanması halinde ödeme tutarı yaklaşık 26 bin 13 TL'ye yükseliyor.Bu hesaplama, tahmin edilen enflasyon oranının en düşük emekli aylığına da aynı oranda yansıtılması varsayımına dayanıyor. En düşük emekli aylığının artırılması için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebileceğinden, 26 bin 13 TL'lik tutar kesinleşmiş yeni maaş olarak değerlendirilmemeli.Altı aylık enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından zam oranı netleşecek. En düşük aylığın hangi tutarda uygulanacağı ise yapılacak düzenlemelere bağlı olacak.


YÜZDE 10,45 ZAM SENARYOSUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI

Finansal Kurumlar Birliği anketindeki yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi ve yüzde 10,45'lik artışın maaşlara uygulanması halinde farklı aylıklar için hesaplanan tutarlar şöyle:

Mevcut maaş: 23.552 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 26.013 TL

Mevcut maaş: 24.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 26.508 TL

Mevcut maaş: 25.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 27.613 TL

Mevcut maaş: 26.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 28.717 TL

Mevcut maaş: 27.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 29.822 TL

Mevcut maaş: 28.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 30.926 TL

Mevcut maaş: 29.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 32.031 TL

Mevcut maaş: 30.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 33.135 TL

Mevcut maaş: 31.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 34.240 TL

Mevcut maaş: 32.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 35.344 TL

Mevcut maaş: 33.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 36.449 TL

Mevcut maaş: 34.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 37.553 TL

Mevcut maaş: 35.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 38.658 TL


YÜZDE 10,45 ZAM SENARYOSUNA GÖRE EMEKLİ MAAŞLARIFinansal Kurumlar Birliği anketindeki yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi ve yüzde 10,45'lik artışın maaşlara uygulanması halinde farklı aylıklar için hesaplanan tutarlar şöyle:Mevcut maaş: 23.552 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 26.013 TLMevcut maaş: 24.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 26.508 TLMevcut maaş: 25.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 27.613 TLMevcut maaş: 26.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 28.717 TLMevcut maaş: 27.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 29.822 TLMevcut maaş: 28.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 30.926 TLMevcut maaş: 29.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 32.031 TLMevcut maaş: 30.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 33.135 TLMevcut maaş: 31.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 34.240 TLMevcut maaş: 32.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 35.344 TLMevcut maaş: 33.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 36.449 TLMevcut maaş: 34.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 37.553 TLMevcut maaş: 35.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 38.658 TL

Mevcut maaş: 36.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 39.762 TL

Mevcut maaş: 37.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 40.867 TL

Mevcut maaş: 38.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 41.971 TL

Mevcut maaş: 39.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 43.076 TL

Mevcut maaş: 40.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 44.180 TL

Mevcut maaş: 41.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 45.285 TL

Mevcut maaş: 42.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 46.389 TL

Mevcut maaş: 43.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 47.494 TL

Mevcut maaş: 44.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 48.598 TL

Mevcut maaş: 45.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 49.703 TL

Mevcut maaş: 46.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 50.807 TL

Mevcut maaş: 47.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 51.912 TL

Mevcut maaş: 48.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 53.016 TL

Mevcut maaş: 49.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 54.121 TL

Mevcut maaş: 50.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 55.225 TL

Mevcut maaş: 36.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 39.762 TLMevcut maaş: 37.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 40.867 TLMevcut maaş: 38.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 41.971 TLMevcut maaş: 39.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 43.076 TLMevcut maaş: 40.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 44.180 TLMevcut maaş: 41.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 45.285 TLMevcut maaş: 42.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 46.389 TLMevcut maaş: 43.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 47.494 TLMevcut maaş: 44.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 48.598 TLMevcut maaş: 45.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 49.703 TLMevcut maaş: 46.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 50.807 TLMevcut maaş: 47.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 51.912 TLMevcut maaş: 48.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 53.016 TLMevcut maaş: 49.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 54.121 TLMevcut maaş: 50.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 55.225 TL

Mevcut maaş: 51.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 56.330 TL

Mevcut maaş: 52.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 57.434 TL

Mevcut maaş: 53.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 58.539 TL

Mevcut maaş: 54.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 59.643 TL

Mevcut maaş: 55.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 60.748 TL

Mevcut maaş: 56.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 61.852 TL

Mevcut maaş: 57.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 62.957 TL

Mevcut maaş: 58.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 64.061 TL

Mevcut maaş: 59.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 65.166 TL

Mevcut maaş: 60.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 66.270 TL

Mevcut maaş: 61.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 67.375 TL

Mevcut maaş: 62.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 68.479 TL

Mevcut maaş: 63.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 69.584 TL

Mevcut maaş: 64.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 70.688 TL

Mevcut maaş: 65.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 71.793 TL

Mevcut maaş: 51.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 56.330 TLMevcut maaş: 52.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 57.434 TLMevcut maaş: 53.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 58.539 TLMevcut maaş: 54.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 59.643 TLMevcut maaş: 55.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 60.748 TLMevcut maaş: 56.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 61.852 TLMevcut maaş: 57.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 62.957 TLMevcut maaş: 58.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 64.061 TLMevcut maaş: 59.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 65.166 TLMevcut maaş: 60.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 66.270 TLMevcut maaş: 61.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 67.375 TLMevcut maaş: 62.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 68.479 TLMevcut maaş: 63.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 69.584 TLMevcut maaş: 64.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 70.688 TLMevcut maaş: 65.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 71.793 TL

Mevcut maaş: 66.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 72.897 TL

Mevcut maaş: 67.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 74.002 TL

Mevcut maaş: 68.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 75.106 TL

Mevcut maaş: 69.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 76.211 TL

Mevcut maaş: 70.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 77.315 TL

Mevcut maaş: 71.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 78.420 TL

Mevcut maaş: 72.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 79.524 TL

Mevcut maaş: 73.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 80.629 TL

Mevcut maaş: 74.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 81.733 TL

Mevcut maaş: 75.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 82.838 TL

Mevcut maaş: 76.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 83.942 TL

Mevcut maaş: 77.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 85.047 TL

Mevcut maaş: 78.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 86.151 TL

Mevcut maaş: 79.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 87.256 TL

Mevcut maaş: 80.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 88.360 TL

Mevcut maaş: 81.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 89.465 TL

Mevcut maaş: 82.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 90.569 TL

Mevcut maaş: 83.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 91.674 TL

Mevcut maaş: 84.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 92.778 TL

Mevcut maaş: 85.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 93.883 TL

Mevcut maaş: 86.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 94.987 TL

Mevcut maaş: 87.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 96.092 TL

Mevcut maaş: 88.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 97.196 TL

Mevcut maaş: 89.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 98.301 TL

Mevcut maaş: 90.000 TL

* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 99.405 TL

Mevcut maaş: 66.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 72.897 TLMevcut maaş: 67.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 74.002 TLMevcut maaş: 68.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 75.106 TLMevcut maaş: 69.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 76.211 TLMevcut maaş: 70.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 77.315 TLMevcut maaş: 71.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 78.420 TLMevcut maaş: 72.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 79.524 TLMevcut maaş: 73.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 80.629 TLMevcut maaş: 74.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 81.733 TLMevcut maaş: 75.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 82.838 TLMevcut maaş: 76.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 83.942 TLMevcut maaş: 77.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 85.047 TLMevcut maaş: 78.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 86.151 TLMevcut maaş: 79.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 87.256 TLMevcut maaş: 80.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 88.360 TLMevcut maaş: 81.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 89.465 TLMevcut maaş: 82.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 90.569 TLMevcut maaş: 83.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 91.674 TLMevcut maaş: 84.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 92.778 TLMevcut maaş: 85.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 93.883 TLMevcut maaş: 86.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 94.987 TLMevcut maaş: 87.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 96.092 TLMevcut maaş: 88.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 97.196 TLMevcut maaş: 89.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 98.301 TLMevcut maaş: 90.000 TL* Yüzde 10,45 zamlı maaş: 99.405 TL
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