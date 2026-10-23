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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada? Crystal Palace beraberliği sonrası puan tablosu

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada? Crystal Palace beraberliği sonrası puan tablosu

00:07, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada? Crystal Palace beraberliği sonrası puan tablosu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü maçında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak yenilmezliğini sürdürdü. Peki, Beşiktaş’ın puanı kaç, siyah-beyazlılar kaçıncı sırada ve rakipleriyle arasında kaç puan var? İşte Beşiktaş’ın Avrupa Ligi puan durumu ve güncel sıralama…

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Crystal Palace ile oynanan karşılaşmanın 2-2 tamamlanmasının ardından güncellendi. İlk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, ilk beraberliğini alarak 7 puana ulaştı ve mevcut tabloda sekizinci sırada yer aldı.

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Crystal Palace ile oynanan karşılaşmanın 2-2 tamamlanmasının ardından güncellendi. İlk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, ilk beraberliğini alarak 7 puana ulaştı ve mevcut tabloda sekizinci sırada yer aldı.

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında bir puan aldı

Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumunda üçüncü maçlar itibarıyla 7 puanla sekizinci sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü maçında İngiliz ekibi Crystal Palace’ı sahasında ağırlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.


Organizasyondaki ilk iki karşılaşmasını kazanan Beşiktaş’ın galibiyet serisi bu sonuçla sona erdi. Siyah-beyazlı takım, üçüncü maçını da yenilgisiz tamamladı.

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında bir puan aldıBeşiktaş Avrupa Ligi puan durumunda üçüncü maçlar itibarıyla 7 puanla sekizinci sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü maçında İngiliz ekibi Crystal Palace’ı sahasında ağırlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.Organizasyondaki ilk iki karşılaşmasını kazanan Beşiktaş’ın galibiyet serisi bu sonuçla sona erdi. Siyah-beyazlı takım, üçüncü maçını da yenilgisiz tamamladı.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde kaç puanı var?

Crystal Palace karşısında aldığı bir puanla toplam puanını 7’ye yükselten Beşiktaş, mevcut sıralamada Union Saint-Gilloise ve Juventus’un arkasında, Sunderland’in önünde yer aldı. Dört takımın da puanı 7 oldu.


Beşiktaş’ın üçüncü karşılaşma sonundaki istatistikleri şöyle:

- Oynadığı maç: 3

- Galibiyet: 2

- Beraberlik: 1

- Mağlubiyet: 0

- Attığı gol: 9

- Yediği gol: 5

- Averaj: +4

- Puan: 7

Crystal Palace ise beraberliğin ardından 4 puana ulaştı ve mevcut tabloda 15. sırada yer aldı.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde kaç puanı var?Crystal Palace karşısında aldığı bir puanla toplam puanını 7’ye yükselten Beşiktaş, mevcut sıralamada Union Saint-Gilloise ve Juventus’un arkasında, Sunderland’in önünde yer aldı. Dört takımın da puanı 7 oldu.Beşiktaş’ın üçüncü karşılaşma sonundaki istatistikleri şöyle:- Oynadığı maç: 3- Galibiyet: 2- Beraberlik: 1- Mağlubiyet: 0- Attığı gol: 9- Yediği gol: 5- Averaj: +4- Puan: 7Crystal Palace ise beraberliğin ardından 4 puana ulaştı ve mevcut tabloda 15. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi puan durumu

Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasının ardından paylaşılan puan tablosunda sıralama şöyle:

1. Benfica — 9 puan

2. Leverkusen — 9 puan

3. Bournemouth — 9 puan

4. Ferençvaroş — 9 puan

5. Olympiakos — 9 puan

6. Union Saint-Gilloise — 7 puan

7. Juventus — 7 puan

8. Beşiktaş — 7 puan

9. Sunderland — 7 puan

10. AZ — 6 puan

11. Omonya — 6 puan

12. Lyon — 6 puan

13. Rennes — 5 puan

14. Real Sociedad — 4 puan

15. Crystal Palace — 4 puan

16. Sparta Prag — 4 puan

17. Levski Sofya — 4 puan

18. Dinamo Zagreb — 4 puan

19. Sturm Graz — 4 puan

20. NEC — 4 puan

21. RB Salzburg — 4 puan

22. Anderlecht — 3 puan

23. Hoffenheim — 3 puan

24. Milan — 3 puan

25. Celta — 3 puan

26. OFI — 3 puan

27. Jagiellonia Białystok — 3 puan

28. Torreense — 3 puan

29. Celje — 1 puan

30. Hapoel Beerşeba — 1 puan

31. Lillestrøm — 1 puan

32. Lech Poznań — 1 puan

33. Viktoria Plzeň — 0 puan

34. Marsilya — 0 puan

35. Celtic — 0 puan

36. Ararat — 0 puan

UEFA Avrupa Ligi puan durumuBeşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasının ardından paylaşılan puan tablosunda sıralama şöyle:1. Benfica — 9 puan2. Leverkusen — 9 puan3. Bournemouth — 9 puan4. Ferençvaroş — 9 puan5. Olympiakos — 9 puan6. Union Saint-Gilloise — 7 puan7. Juventus — 7 puan8. Beşiktaş — 7 puan9. Sunderland — 7 puan10. AZ — 6 puan11. Omonya — 6 puan12. Lyon — 6 puan13. Rennes — 5 puan14. Real Sociedad — 4 puan15. Crystal Palace — 4 puan16. Sparta Prag — 4 puan17. Levski Sofya — 4 puan18. Dinamo Zagreb — 4 puan19. Sturm Graz — 4 puan20. NEC — 4 puan21. RB Salzburg — 4 puan22. Anderlecht — 3 puan23. Hoffenheim — 3 puan24. Milan — 3 puan25. Celta — 3 puan26. OFI — 3 puan27. Jagiellonia Białystok — 3 puan28. Torreense — 3 puan29. Celje — 1 puan30. Hapoel Beerşeba — 1 puan31. Lillestrøm — 1 puan32. Lech Poznań — 1 puan33. Viktoria Plzeň — 0 puan34. Marsilya — 0 puan35. Celtic — 0 puan36. Ararat — 0 puan
Başlıklar :beşiktaşuefa avrupa ligicrystal palacepuan durumu
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