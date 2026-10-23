Beşiktaş'ın Avrupa Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada? Crystal Palace beraberliği sonrası puan tablosu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü maçında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak yenilmezliğini sürdürdü. Peki, Beşiktaş’ın puanı kaç, siyah-beyazlılar kaçıncı sırada ve rakipleriyle arasında kaç puan var? İşte Beşiktaş’ın Avrupa Ligi puan durumu ve güncel sıralama…
Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu, Crystal Palace ile oynanan karşılaşmanın 2-2 tamamlanmasının ardından güncellendi. İlk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, ilk beraberliğini alarak 7 puana ulaştı ve mevcut tabloda sekizinci sırada yer aldı.
Beşiktaş, Crystal Palace karşısında bir puan aldı
Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumunda üçüncü maçlar itibarıyla 7 puanla sekizinci sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü maçında İngiliz ekibi Crystal Palace’ı sahasında ağırlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.
Organizasyondaki ilk iki karşılaşmasını kazanan Beşiktaş’ın galibiyet serisi bu sonuçla sona erdi. Siyah-beyazlı takım, üçüncü maçını da yenilgisiz tamamladı.
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde kaç puanı var?
Crystal Palace karşısında aldığı bir puanla toplam puanını 7’ye yükselten Beşiktaş, mevcut sıralamada Union Saint-Gilloise ve Juventus’un arkasında, Sunderland’in önünde yer aldı. Dört takımın da puanı 7 oldu.
Beşiktaş’ın üçüncü karşılaşma sonundaki istatistikleri şöyle:
- Oynadığı maç: 3
- Galibiyet: 2
- Beraberlik: 1
- Mağlubiyet: 0
- Attığı gol: 9
- Yediği gol: 5
- Averaj: +4
- Puan: 7
Crystal Palace ise beraberliğin ardından 4 puana ulaştı ve mevcut tabloda 15. sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi puan durumu
Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşmasının ardından paylaşılan puan tablosunda sıralama şöyle:
1. Benfica — 9 puan
2. Leverkusen — 9 puan
3. Bournemouth — 9 puan
4. Ferençvaroş — 9 puan
5. Olympiakos — 9 puan
6. Union Saint-Gilloise — 7 puan
7. Juventus — 7 puan
8. Beşiktaş — 7 puan
9. Sunderland — 7 puan
10. AZ — 6 puan
11. Omonya — 6 puan
12. Lyon — 6 puan
13. Rennes — 5 puan
14. Real Sociedad — 4 puan
15. Crystal Palace — 4 puan
16. Sparta Prag — 4 puan
17. Levski Sofya — 4 puan
18. Dinamo Zagreb — 4 puan
19. Sturm Graz — 4 puan
20. NEC — 4 puan
21. RB Salzburg — 4 puan
22. Anderlecht — 3 puan
23. Hoffenheim — 3 puan
24. Milan — 3 puan
25. Celta — 3 puan
26. OFI — 3 puan
27. Jagiellonia Białystok — 3 puan
28. Torreense — 3 puan
29. Celje — 1 puan
30. Hapoel Beerşeba — 1 puan
31. Lillestrøm — 1 puan
32. Lech Poznań — 1 puan
33. Viktoria Plzeň — 0 puan
34. Marsilya — 0 puan
35. Celtic — 0 puan
36. Ararat — 0 puan