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Hearts hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Konferans Ligi'nde kaç puanı var? Trabzonspor’un rakibi hakkında bilgiler

Hearts hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Konferans Ligi'nde kaç puanı var? Trabzonspor’un rakibi hakkında bilgiler

18:50, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Hearts hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Konferans Ligi'nde kaç puanı var? Trabzonspor’un rakibi hakkında bilgiler
Heart of Midlothian FC

Hearts hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi Hearts, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’u temsil ediyor. Tam adı Heart of Midlothian Football Club olan kulüp, Scottish Premiership’te mücadele ediyor. İşte 1874’te kurulan Hearts’ın tarihi, stadı ve Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin bilgiler.

Hearts, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’u temsil ediyor ve ülkenin en üst futbol ligi Scottish Premiership’te mücadele ediyor. 1874’te kurulan kulüp, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında Trabzonspor’a konuk olacak.

Trabzonspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi Hearts, İskoçya’nın Edinburgh kentinde kurulan bir futbol kulübü. İki takım, lig aşamasının ikinci haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45’te Trabzon’daki Papara Park’ta karşılaşacak.

Hearts hangi ülkenin takımı?

Hearts, İskoçya’nın başkenti Edinburgh’u temsil ediyor.
 Kulübün tam adı Heart of Midlothian Football Club; Hearts adı ise bu ismin yaygın kullanılan kısa biçimi.

Hearts hangi ligde oynuyor?

Hearts, İskoçya futbolunun en üst ligi olan Scottish Premiership’te mücadele ediyor. Edinburgh ekibi, bu sezon Avrupa kupalarında UEFA Konferans Ligi’nde yer alıyor.

1874’ten bugüne Hearts1874 yılında kurulan Hearts, iç saha karşılaşmalarını Edinburgh’daki Tynecastle Park’ta oynuyor. Kulübün aynı şehirden rakibi Hibernian ile karşılaşmaları, Edinburgh derbisi olarak biliniyor.

Hearts’ın kulüp bilgileri şöyle:
  • - Ülkesi: İskoçya
  • - Şehri: Edinburgh
  • - Tam adı: Heart of Midlothian Football Club
  • - Kuruluş yılı: 1874
  • - Ligi: Scottish Premiership
  • - Stadı: Tynecastle Park

Hearts ve Trabzonspor ilk haftayı nasıl tamamladı?

Hearts
, UEFA Konferans Ligi’nin ilk haftasında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı. İskoçya ekibi, bu sonuçla ilk haftayı
1 puanla 20. sırada
 tamamladı.

Trabzonspor ise ilk karşılaşmasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor–Hearts maçı ne zaman, hangi kanalda?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki karşılaşma, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.45’te Papara Park’ta başlayacak. Mücadele, TRT 1’den şifresiz yayımlanacak.

Başlıklar :heart of midlothianheartstrabzonsporuefa konferans ligii̇skoçya
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