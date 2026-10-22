KPSS ön lisans sonuç tarihi açıklandı mı, tarih belli mi? KPSS 2026 ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım sürerken, iki yıllık üniversite mezunu adaylar ÖSYM'den gelecek açıklamaya odaklandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katıldığı sınavın ardından gözler, değerlendirme sürecinin tamamlanmasına ve puanların ilan edileceği tarihe çevrildi. Özellikle kamu personeli alımlarında kullanılacak KPSSP93 puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuç takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuçları hangi tarihte ilan edecek? İşte sonuç tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler…
2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için ÖSYM'nin sınav takvimini takip ediyor. İki yıllık üniversite mezunlarının kamu kurumlarındaki personel alımlarında kullanacağı KPSSP93 puanları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınav sürecini tamamlayan adaylar, aldıkları puanları öğrenerek sonraki adımlarını planlamak istiyor. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte 2026 ÖSYM sonuç takvimi ve sonuç ekranına ilişkin merak edilenler…
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İki yıllık üniversite mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katıldığı KPSS Ön Lisans sınavında değerlendirme süreci devam ediyor. 4 Ekim'de gerçekleştirilen oturumun ardından cevap kağıtları ve test sonuçları üzerinden hesaplanacak puanların ilan edileceği gün yaklaşıyor.
KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim Cuma günü açıklanacak. Böylece adaylar, kamu personeli alımlarında kullanacakları KPSSP93 puanlarını öğrenebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANACAK?
Sınav puanlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde elde ettikleri sonuçları elektronik ortamda görüntüleyebilecek. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.
Sorgulama işlemi için şu adımlar izlenecek:
ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi'ne giriş yapılacak.
2026 KPSS Ön Lisans sonuç duyurusu seçilecek.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilecek.
Açılan ekrandan sınav puanı ve test bilgileri görüntülenecek.