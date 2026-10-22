MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA 2026! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim 2026 faiz kararı açıklandı. Başkan Fatih Karahan yönetiminde toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizine ilişkin yeni kararını duyurdu. Ekonomistlerin büyük bölümünün 100 baz puanlık indirim beklediği toplantıda, politika faizi yüzde 37'den yüzde 36 seviyesine düşürüldü. Böylece piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin belirsizlik sona erdi. Peki, Merkez Bankası neden faiz indirimine gitti? Ekim 2026 politika faizi yüzde kaç oldu? İşte TCMB'nin faiz kararına ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Ekim ayının merakla beklenen Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantının ardından politika faizinde indirime gidildi. Karar öncesinde ekonomistlerin çoğunluğu, yüzde 37 seviyesindeki faizin 100 baz puan düşürülerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyordu. Beklentiler doğrultusunda açıklanan kararla birlikte TCMB'nin yeni politika faizi de netleşti. Peki, 22 Ekim 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faiz oranı yüzde kaç olarak belirlendi? İşte ekim ayı PPK toplantısının sonucu ve kararın detayları…
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuna duyuruldu. TCMB, faizi 100 baz puan düşürerek %37’den %36’ya indirdi.
TCMB EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın faiz beklenti anketine katılan 20 ekonomistin 19'u, TCMB'nin ekim ayında politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 36'ya indirmesini bekliyor. Anket sonuçları, ekonomistlerin büyük bölümünün ekim ayında faiz indirimi beklediğini gösteriyor.
Dünyanın en önemli finans kurumlarından olan Citi, JPMorgan, Morgan Stanley ve Bank of America TCMB'nin ekim ayı toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekeceğini öngörüyor. Goldman Sachs ise diğer kurumlardan farklı bir beklenti ortaya koyuyor. Kurum, TCMB'nin ekim toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutabileceğini öngörüyor. Bu değerlendirmede rezervlerdeki kayıplar ve finansal istikrar riskleri öne çıkıyor.