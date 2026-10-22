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Samsung televizyonlarda frekans sorunu ne zaman düzelecek? Samsung TV Türksat frekans ayarı 2026

Samsung televizyonlarda frekans sorunu ne zaman düzelecek? Samsung TV Türksat frekans ayarı 2026

12:10, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:10, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Samsung televizyonlarda frekans sorunu ne zaman düzelecek? Samsung TV Türksat frekans ayarı 2026

Türksat 3A uydusundaki televizyon ve radyo yayınlarının yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılmasının ardından televizyon kullanıcılarının uydu ayarlarına ilişkin araştırmaları hız kazandı. Yayınları izlemeye devam etmek isteyen kullanıcılar, televizyonlarındaki uydu ve kanal frekanslarını yeniden düzenlemek için gerekli adımları araştırıyor. Özellikle Samsung marka televizyon kullanan vatandaşlar, Türksat 4A üzerinden yayınlanan kanalları yeniden bulabilmek için uydu ayarlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki Samsung TV'de Türksat 4A uydu frekansı nasıl ayarlanır? Kanal arama ve uydu kurulumu hangi adımlarla yapılır? İşte Samsung TV uydu frekans ayarı için izlenmesi gereken adımlar...

Televizyon ve radyo yayınlarında yapılan uydu değişikliği sonrasında kullanıcıların gündeminde kanal frekans ayarları yer alıyor. Türksat 3A üzerinden gerçekleştirilen yayınların başka uydulara aktarılmasıyla birlikte televizyonunda bazı kanalları bulamayan veya yayınları güncellemek isteyen vatandaşlar, uydu ayarlarının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Samsung TV kullanıcıları için de Türksat 4A üzerinden kanal taraması yaparak yeni yayın bilgilerini televizyona eklemek mümkün. Peki Samsung televizyonlarda Türksat 4A uydu frekansı nasıl girilir? Kanal arama işlemi hangi menüden yapılır? İşte Samsung TV kullanıcılarının uygulaması gereken uydu ayarı adımları...

Televizyon ve radyo yayınlarında yapılan uydu değişikliği sonrasında kullanıcıların gündeminde kanal frekans ayarları yer alıyor. Türksat 3A üzerinden gerçekleştirilen yayınların başka uydulara aktarılmasıyla birlikte televizyonunda bazı kanalları bulamayan veya yayınları güncellemek isteyen vatandaşlar, uydu ayarlarının nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Samsung TV kullanıcıları için de Türksat 4A üzerinden kanal taraması yaparak yeni yayın bilgilerini televizyona eklemek mümkün. Peki Samsung televizyonlarda Türksat 4A uydu frekansı nasıl girilir? Kanal arama işlemi hangi menüden yapılır? İşte Samsung TV kullanıcılarının uygulaması gereken uydu ayarı adımları...

SAMSUNG TV'Sİ OLANLAR BU ADIMI İZLEMELİ 

Özellikle Samsung TV kullanıcıları, Türksat 4A üzerinden yayınlanan kanalları izleyebilmek için uydu ve kanal ayarlarını güncellemek istiyor. Peki Samsung TV'lerde uydu frekansı ayarlama işlemi nasıl yapılır?

Samsung marka akıllı televizyonlar, dahili uydu alıcısı bulunan modellerde uydu frekans ayarını yapmak için ilk olarak kumandanın "Home" veya "Menü" tuşu ile ana menüye ulaşılıp "Ayarlar" sekmesine girilmesi gerekiyor.

Kumandadan önce “Ayarlar" ardından “Yayın” ve “Kanal Ayarları” (veya Manuel Ayarlama) adımlarını izleyerek; uydu seçimini Türksat 4A olarak belirlemelisiniz. Sonrasında ise otomatik şebeke taraması için 12380 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 27500 değerlerini girip "Şebeke Arama (Network Search)" seçeneğini aktif konuma getirerek taramayı başlatabilirsiniz.

İşlem tamamlandığında Samsung televizyonunuz güncel frekans bilgileriyle tüm yeni kanalları listenize ekleyecektir.

SAMSUNG TV'Sİ OLANLAR BU ADIMI İZLEMELİ&nbsp;Özellikle Samsung TV kullanıcıları, Türksat 4A üzerinden yayınlanan kanalları izleyebilmek için uydu ve kanal ayarlarını güncellemek istiyor. Peki Samsung TV'lerde uydu frekansı ayarlama işlemi nasıl yapılır?Samsung marka akıllı televizyonlar, dahili uydu alıcısı bulunan modellerde uydu frekans ayarını yapmak için ilk olarak kumandanın "Home" veya "Menü" tuşu ile ana menüye ulaşılıp "Ayarlar" sekmesine girilmesi gerekiyor.Kumandadan önce “Ayarlar" ardından “Yayın” ve “Kanal Ayarları” (veya Manuel Ayarlama) adımlarını izleyerek; uydu seçimini Türksat 4A olarak belirlemelisiniz. Sonrasında ise otomatik şebeke taraması için 12380 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 27500 değerlerini girip "Şebeke Arama (Network Search)" seçeneğini aktif konuma getirerek taramayı başlatabilirsiniz.İşlem tamamlandığında Samsung televizyonunuz güncel frekans bilgileriyle tüm yeni kanalları listenize ekleyecektir.

MANUEL AYARLAMA SEÇENEĞİ GRİ KALIYOR YA DA TIKLANMIYORSA NE YAPILMALI?

Ancak Samsung marka televizyon kullanıcılarının bazıları da "Manuel Ayarlama" kısmının gri kalması ve tıklanamaz olması sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu durumun genellikle iki sebebi olabilir. İlki, televizyonunuz YouTube, HDMI gibi farklı bir kaynakta açık olabilir. Bunu değiştirmek için “Kaynak” tuşuna basarak televizyonu canlı yayın moduna almanız gerekiyor.

İkinci olaraksa televizyon TKGS modunda çalışıyor olabilir. Bu nedenle otomatik güncelleme modu aktifken televizyon, kullanıcının manuel olarak müdahale etmesine izin vermiyor. Bu durumu düzeltmek içinse "Ayarlar" menüsünden önce “Yayın”, sonra “Uzman Ayarları” ve son olarak “Uydu Sistemi” menüsüne giderek tarama modu "TKGS" yerine "Uydudan Direkt" veya "Kullanıcı Tanımlı" olarak değiştirmelisiniz. Bu adımlar sonrasında manuel ayar butonu aktif hale gelecektir.

MANUEL AYARLAMA SEÇENEĞİ GRİ KALIYOR YA DA TIKLANMIYORSA NE YAPILMALI?Ancak Samsung marka televizyon kullanıcılarının bazıları da "Manuel Ayarlama" kısmının gri kalması ve tıklanamaz olması sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu durumun genellikle iki sebebi olabilir. İlki, televizyonunuz YouTube, HDMI gibi farklı bir kaynakta açık olabilir. Bunu değiştirmek için “Kaynak” tuşuna basarak televizyonu canlı yayın moduna almanız gerekiyor.İkinci olaraksa televizyon TKGS modunda çalışıyor olabilir. Bu nedenle otomatik güncelleme modu aktifken televizyon, kullanıcının manuel olarak müdahale etmesine izin vermiyor. Bu durumu düzeltmek içinse "Ayarlar" menüsünden önce “Yayın”, sonra “Uzman Ayarları” ve son olarak “Uydu Sistemi” menüsüne giderek tarama modu "TKGS" yerine "Uydudan Direkt" veya "Kullanıcı Tanımlı" olarak değiştirmelisiniz. Bu adımlar sonrasında manuel ayar butonu aktif hale gelecektir.


Eğer Samsung markalı televizyonunuz dahili uydu alıcılı modellerden ise uydu frekans ayarı yapabilmek için başka bir yol izlemeniz gerekiyor. İlk olarak kumandadan “Home” ya da “Menü” tuşuna basarak “Ayarlar” sekmesine ulaşmalı ve açılan listede “Yayın” sekmesi açılarak “Uzman ayarları” bölümüne erişmeniz gerekiyor. Ardından "Manuel Ayarlama" seçeneği ile uydu listesine erişip listeden "Türksat 42E" seçmelisiniz. Açılan frekans listesinin en üstü ya da en altında bulunan “Yeni” butonuna tıklayarak sembol oranı ve yatay polarizasyon bilgileri girip kaydetmelisiniz. Son olarak aynı ekran üzerinde yer alan "Ara" butonuna basarak taramayı başlatmalı ve işlemin tamamlanmasını beklemelisiniz.

Eğer Samsung markalı televizyonunuz dahili uydu alıcılı modellerden ise uydu frekans ayarı yapabilmek için başka bir yol izlemeniz gerekiyor. İlk olarak kumandadan “Home” ya da “Menü” tuşuna basarak “Ayarlar” sekmesine ulaşmalı ve açılan listede “Yayın” sekmesi açılarak “Uzman ayarları” bölümüne erişmeniz gerekiyor. Ardından "Manuel Ayarlama" seçeneği ile uydu listesine erişip listeden "Türksat 42E" seçmelisiniz. Açılan frekans listesinin en üstü ya da en altında bulunan “Yeni” butonuna tıklayarak sembol oranı ve yatay polarizasyon bilgileri girip kaydetmelisiniz. Son olarak aynı ekran üzerinde yer alan "Ara" butonuna basarak taramayı başlatmalı ve işlemin tamamlanmasını beklemelisiniz.
Başlıklar :samsungsamsung frekansSamsung TV frekans ayarları
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