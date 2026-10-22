Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman? GS-FB maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada gözler hakem yönetimine de çevrilecek. Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray ve Fenerbahçe derbi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, RAMS Park'ta oynanacak derbide Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı belirtildi.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe derbi 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak derbide Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı belirtildi.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, ligin yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri henüz netlleşmedi.