Benzin mazot indirimi var mı? 22 Ekim Perşembe akaryakıt fiyatları son durum
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki volatilitenin etkisi kısa süreli olsa da fiyatlara yansıyor. Benzinin litre fiyatına salı günü yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından 22 Ekim Perşembe günü 3 lira 35 kuruşluk bir indirim daha geldi. Böylece benzinde bu haftaki toplam indirim 7 lira 65 kuruşa ulaştı. Güncel (22 Ekim) akaryakıt fiyatları şöyle:
Araç sahiplerini sevindirecek bir indirim daha geldi. Salı günü yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından benzinin litre fiyatı, 22 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 35 kuruş daha düştü. Peki benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları.
Benzine indirim geldi mi?
Benzin fiyatına 20 Ekim’de 4 lira 30 kuruş indirim gelmişti. Gece yarısı 3 lira 30 kuruş daha indirim geldi. Güncel 22 Ekim akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 76,30 lira
Motorin: 96,80 lira
LPG: 41,20 lira
İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları
Benzin: 76,10 lira
Motorin: 96,60 lira
LPG: 40,60 lira
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin: 77,20 lira
Motorin: 97,90 lira
LPG: 41,29 lira
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin: 77,50 lira
Motorin: 98,10 lira
LPG: 41,29 lira