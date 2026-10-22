Merkez Bankası faizi indirirse altın düşer mi yükselir mi? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın yedinci faiz kararını bugün açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur, faiz düşerse altın düşer mi yükselir mi?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 1 puan düşürerek yüzde 36 seviyesine çekti. Merak edilen soru ise Merkez Bankası faiz indirimi sonrası altın ne olur, yükselir mi düşer mi? İşte detaylar.
Merkez Bankası faizi indirirse altın ne olur, yükselir mi düşer mi?
Genel kabul gören görüşe göre faiz oranları ile altın fiyatları arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Yani faizler düştüğünde altın yükselme, faizler yükseldiğinde ise altın baskı altında kalma eğilimi gösterir. Bu durum, altının yapısal özelliklerinden ve yatırımcı davranışlarından kaynaklanır. Altın, hisse senetleri veya tahvillerin aksine faiz ya da temettü geliri üretmeyen bir varlıktır.
Fed faiz indirdiğinde dolar ve altın ne olur?
Altın fiyatları küresel olarak ABD doları cinsinden belirlenir. Bu nedenle ABD Merkez Bankası Fed’in faiz politikaları, altın piyasası üzerinde doğrudan etkilidir.
Fed faiz indirdiğinde:
Doların getirisi azalır
Dolar zayıflar
Altın dolar bazında daha ucuz hale gelir
Dolar dışı yatırımcılar için altın talebi artar
Altın fiyatları yükselir
Bu mekanizma, faiz düşüşlerinin altın üzerindeki etkisini küresel ölçekte güçlendirir.
Altın, doğası gereği yatırımcısına faiz veya kâr payı gibi dönemsel bir "nakit getiri" sağlamaz. Faizler düştüğünde, paranızı mevduat faizinde veya devlet tahvilinde tutmanın cazibesi (getirisi) azalır. Bu durum, altının gelir üretmeme dezavantajını ortadan kaldırır ve yatırımcılar altına yönelir.
Yurtiçinde Merkez Bankası'nın faiz indirmesi, yerel para biriminin (TL) alternatif para birimleri karşısında elini zayıflatabilir ve bu da dolar kurunun yükselmesine zemin hazırlayabilir. Gram altın fiyatı, hem ons altın hem de Dolar/TL kurunun çarpımıyla hesaplandığı için dolar kurundaki yukarı yönlü hareket iç piyasada gram altını doğrudan yükseliş eğilimine girer.
Yüksel Okşak Haber 7'deki köşe yazısında altın fiyatlarına ilişkin, “Eylülde politika faizini 25 baz puan artıran ABD Merkez Bankasının 27–28 Ekim toplantısında faizi sabit bırakması beklenirken, aralık ayında yeni bir artırım ihtimali piyasa fiyatlamalarında yaklaşık %90'a ulaşmış durumda. İşte altının karşısındaki asıl güçlük burada.
Faizler daha uzun süre yüksek kalacaksa altın tutmanın vazgeçilen gelir açısından maliyeti artıyor. Üstelik esas mesele tabeladaki faiz değil; enflasyondan arındırılmış reel getiri. Bu noktada ince bir ayrıntıyı kaçırmamak gerekiyor.
Enflasyonun yükselmesi tek başına reel faizin artacağı anlamına gelmez. Nominal getiriler enflasyon beklentilerinden daha hızlı yükseliyorsa altın üzerindeki baskı güçlenir. Tersi durumda, yani enflasyon beklentileri getirileri aşındırıyorsa altının göreli cazibesi yeniden artabilir.
Orta Doğu'daki gerilim, enerji altyapısına yönelik saldırılar ve Körfez'deki deniz taşımacılığına ilişkin riskler petrol fiyatlarını yukarı itiyor. Brent petrolün son beş ayın yüksek seviyelerine yaklaşması, küresel enflasyon kaygılarını yeniden güçlendirdi.
Normal koşullarda savaş ve belirsizlik altına yönelik korunma talebini artırır.
Fakat aynı savaş petrol fiyatını yükseltiyor, petrol enflasyonu körüklüyor, enflasyon da merkez bankalarını daha yüksek faiz uygulamaya zorluyorsa altın için birbirine zıt iki etki ortaya çıkıyor.
Bir tarafta güvenli liman arayışı, diğer tarafta yükselen fırsat maliyeti.
Altını destekleyen jeopolitik gelişme, faiz kanalı üzerinden altının düşmesine de neden olabiliyor.
Bu nedenle savaş haberlerini doğrudan yükseliş sinyali olarak okumak, ekonomik aktarım mekanizmasının yarısını görmezden gelmektir.”
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