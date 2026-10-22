Emekliye promosyonda ek ödeme tablosu netleşti: İkinci maaş gibi hesaplara yatacak

Ekim 2026 emekli banka promosyonları ve güncel ödeme tutarları, maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bankalar, emekli müşterilerin ilgisini çekmek amacıyla maaş promosyonlarının yanı sıra ek ödül ve çeşitli bankacılık avantajlarını içeren kampanyalar sunuyor. Bazı kampanyalarda nakit promosyon tutarı 35 bin TL seviyesine ulaşırken, ek koşulların dahil edildiği toplam avantaj paketlerinde 90 bin TL'ye kadar çıkan teklifler de dikkat çekiyor. Ancak açıklanan yüksek tutarların tamamının doğrudan nakit olarak ödenip ödenmediği, emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Maaşını taşıyarak daha yüksek promosyon almak isteyen vatandaşlar, bankaların ödeme şartlarını, taahhüt sürelerini ve ek kampanya koşullarını karşılaştırıyor. Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de kendilerine sunulan promosyon imkanlarını araştırıyor. Peki, Ekim 2026'da en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? 90 bin TL'lik toplam avantajın ne kadarı nakit ödeniyor? İşte banka banka emekli promosyon kampanyaları ve başvuru şartları…