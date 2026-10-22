Hangi kurum ve bakanlık kaç puanla personel alıyor? 2026 KPSS kaç puanla nereye girilir? P1, P2 ve P3 güncel kadro listesi

Lisans KPSS maratonunun ardından, bu kez 2026-KPSS ortaöğretim sınavı gerçekleştirilecek. Sınav 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. KPSS’de atanmak için gereken puan; başvurulan kadroya, kuruma, mezuniyet alanına, kontenjana ve aday yoğunluğuna göre değişiyor. Bakanlıklar, belediyeler ve diğer kamu kurumları, personel alımlarında KPSS P1, P2 ve P3 puan türlerini ilanlarında belirttikleri şartlara göre değerlendiriyor. Başvuru için belirlenen 60 veya 70 puanlık alt sınırı karşılamak ise doğrudan atanma hakkı sağlamıyor. Merkezi yerleştirmelerde ve yoğun talep gören kadrolarda taban puanlar 80-90 puanın üzerine çıkabilirken bazı kurum ve unvanlarda daha düşük puanlarla yerleşme imkânı oluşabiliyor. Bu nedenle adayların tercih yaparken ilgili ilanın puan türünü, başvuru koşullarını ve geçmiş dönemlerde oluşan taban puanları birlikte incelemesi gerekiyor.