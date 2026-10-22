Ertan Aydın kimdir? Ertan Aydın biyografisi hayatı
Ertan Aydın, 6 Haziran 1971’de Ardahan’da doğan Türk siyaset bilimci, sosyolog ve eski milletvekilidir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesinde siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Harvard ve Dartmouth üniversitelerinde araştırmacı olarak bulunmuş, 2012-2014 yılları arasında Başbakanın Siyasi İşlerden Sorumlu Başdanışmanı olarak görev yaptı. Pollmark Araştırma Şirketinin kurucularındandır.
Ertan Aydın, 6 Haziran 1971'de Ardahan'da doğdu. Öğretim Üyesi, Sosyolog, Siyaset Bilimci; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bitirdi. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans ve doktora yaptı.
Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden doçentlik unvanını aldı. Harvard Üniversitesi ve Dartmouth Üniversitesinde araştırmacı, Çankaya Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak bulundu.
2012-2014 yılları arasında Başbakanın Siyasi İşlerden Sorumlu Başdanışmanı olarak görev yaptı. Pollmark Araştırma Şirketinin kurucularındandır.
Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Aydın, evli ve 3 çocuk babasıdır.