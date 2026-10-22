Ertan Aydın kimdir? Ertan Aydın biyografisi hayatı

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951’de Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde doğan doktor ve siyasetçidir. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra genel cerrahi alanında uzmanlaşmış; Iğdır, Birecik ve Şanlıurfa’daki hastanelerde başhekimlik yapmıştır. İki dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Fakıbaba, ardından Şanlıurfa milletvekili olarak TBMM’ye girmiş, 2017–2018 yıllarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapmıştır. İYİ Parti Ankara Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba, hem İYİ Parti’den hem de milletvekili görevinden istifa etti. Fakıbaba, evli ve üç çocuk babasıdır.