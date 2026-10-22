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Kademeli emeklilik son durum çıkacak mı? 2000-2008 arası sigortalı olanlar için Meclis'e 6 maddelik önerge verildi

Kademeli emeklilik son durum çıkacak mı? 2000-2008 arası sigortalı olanlar için Meclis'e 6 maddelik önerge verildi

11:33, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:33, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Kademeli emeklilik son durum çıkacak mı? 2000-2008 arası sigortalı olanlar için Meclis'e 6 maddelik önerge verildi

Emeklilikte Yaş Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan vatandaşların beklediği kademeli emeklilik konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine kritik bir 6 maddelik kanun teklifi sunuldu. 1999-2008 yılları arasında (2000 ve sonrası) ilk kez sigortalı olarak tescil edilen milyonlarca çalışanı ilgilendiren önerge, prim günü ve yaş şartlarında kademeli bir esneklik getirilmesini öngörüyor. Hazırlanan taslak düzenlemeye göre; sigorta başlangıç yılına göre yaş kriterleri ile 6.250 ile 7.000 prim günü arasında değişen bir emeklilik skalası oluşturulması hedefleniyor. Siyasi partilerden kademeli emeklilik çıksın çağrıları da sürüyor. 2000-2008 arası sigortalı olanlar için Meclis'e 6 maddelik önerge verildi. İşte Kademeli emeklilik tablosu EYT sonrası 2000-2008 arası sigortalılar için emeklilik düzenlemesinde son durum gelişmesi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, kademeli emeklilik bekleyen vatandaşların talepleri ve mevcut düzenlemenin oluşturduğu mağduriyetler gündeme taşındı. EMADDER yetkilileri, emeklilikte adaletin sağlanması amacıyla kademeli geçiş modeline ilişkin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a iletti.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), kademeli emeklilik talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, kademeli emeklilik bekleyen vatandaşların talepleri ve mevcut düzenlemenin oluşturduğu mağduriyetler gündeme taşındı. EMADDER yetkilileri, emeklilikte adaletin sağlanması amacıyla kademeli geçiş modeline ilişkin beklentilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın’a iletti.

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyu net olarak bilip bilmediğini sorduğunu belirten Uğurlu, Bakan yardımcısı Aydın’ın konuyu Cumhurbaşkanının bildiğini söyledi. Mihriban Uğurlu, "Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde." dedi.

EMADDER Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile yaptıkları görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuyu net olarak bilip bilmediğini sorduğunu belirten Uğurlu, Bakan yardımcısı Aydın’ın konuyu Cumhurbaşkanının bildiğini söyledi. Mihriban Uğurlu, "Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde." dedi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Başkent'te basın açıklaması yaptı. Ulus Meydanı'nda toplanan EMADDER'liler adına konuşan EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, kademeli emeklilik yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini ifade ederek, emeklilikte adaletin gelmesi gerektiğini söyledi. Uğurlu, biz burada kimseye verilen hakkın karşısında olmak için değil, kendi hakkımızı aramak için toplandık.” dedi.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelerek Başkent'te basın açıklaması yaptı. Ulus Meydanı'nda toplanan EMADDER'liler adına konuşan EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, kademeli emeklilik yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini ifade ederek, emeklilikte adaletin gelmesi gerektiğini söyledi. Uğurlu, biz burada kimseye verilen hakkın karşısında olmak için değil, kendi hakkımızı aramak için toplandık.” dedi.

EYT sonrası kapsam dışında kalan vatandaşların talep ettiği kademelilik emeklilik düzenlemesi TBMM gündemine taşındı. Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yazılı soru önergesi verdi. Akgül, emeklilik TBMM önergesinde, “Kademeli emeklilik konusunda çalışma yapılıp yapılmadığı, EYT dışında kalanların taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmediği soruldu.

EYT sonrası kapsam dışında kalan vatandaşların talep ettiği kademelilik emeklilik düzenlemesi TBMM gündemine taşındı. Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yazılı soru önergesi verdi. Akgül, emeklilik TBMM önergesinde, “Kademeli emeklilik konusunda çalışma yapılıp yapılmadığı, EYT dışında kalanların taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmediği soruldu.

Kademeli Emeklilik düzenlemesine ilişkin Yeniden Refah Partisi de Meclis'e soru önergesi verdi. Soru önergesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından TBMM’ye sonuldu.

Kademeli Emeklilik düzenlemesine ilişkin Yeniden Refah Partisi de Meclis'e soru önergesi verdi. Soru önergesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından TBMM’ye sonuldu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de, 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanların beklediği kademeli emeklilik konusunu TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunulan 6 maddelik yazılı soru önergesinde düzenlemenin maliyeti ve Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığı soruldu.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda EYT düzenlemesi sonrasında ortaya çıkan emeklilik sistemindeki eşitsizliklerin araştırılmasını öngören önerge reddedildi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Doğan Bekin de, 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunanların beklediği kademeli emeklilik konusunu TBMM gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunulan 6 maddelik yazılı soru önergesinde düzenlemenin maliyeti ve Bakanlığın çalışma yapıp yapmadığı soruldu.Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda EYT düzenlemesi sonrasında ortaya çıkan emeklilik sistemindeki eşitsizliklerin araştırılmasını öngören önerge reddedildi.

Önergede Bakanlığa şu sorular yöneltildi:

1. EYT'den yararlananların sayısı: 2023'te yürürlüğe giren EYT düzenlemesinden kaç kişinin yararlandığı ve kapsam dışında kalanların sayısının ne olduğu soruldu. Bu kişilere yönelik yeni bir çalışma planlanıp planlanmadığı da gündeme getirildi.

2. Bakanlığın çalışma takvimi: Kademeli emeklilik konusunda yürütülen bir çalışma olup olmadığı, varsa kapsamı ve takviminin açıklanması istendi.

3. SGK'ya maliyeti: Olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yıllık maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığı soruldu.

4. Emeklilik yaşının düşürülmesi: Emeklilik yaş şartının kademeli olarak düşürülmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığının açıklanması talep edildi.

5. Bakanlığa ulaşan şikâyetler: Kademeli emeklilik konusunda kaç şikâyet alındığı ve bunlara karşı hangi adımların atıldığı soruldu.

6. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla koordinasyon: Yaş şartı nedeniyle sorun yaşayanların taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmediği ve gerekli bütçe için ortak çalışma yürütülüp yürütülmediği gündeme getirildi.

DEM Pari’nin kademeli emekilik için verdiği önerge üzerinde Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleri söz alarak konuştu. Muhalefet partileri kademe bekleyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Önergede Bakanlığa şu sorular yöneltildi:1. EYT'den yararlananların sayısı: 2023'te yürürlüğe giren EYT düzenlemesinden kaç kişinin yararlandığı ve kapsam dışında kalanların sayısının ne olduğu soruldu. Bu kişilere yönelik yeni bir çalışma planlanıp planlanmadığı da gündeme getirildi.2. Bakanlığın çalışma takvimi: Kademeli emeklilik konusunda yürütülen bir çalışma olup olmadığı, varsa kapsamı ve takviminin açıklanması istendi.3. SGK'ya maliyeti: Olası bir kademeli emeklilik düzenlemesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yıllık maliyetinin hesaplanıp hesaplanmadığı soruldu.4. Emeklilik yaşının düşürülmesi: Emeklilik yaş şartının kademeli olarak düşürülmesine yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığının açıklanması talep edildi.5. Bakanlığa ulaşan şikâyetler: Kademeli emeklilik konusunda kaç şikâyet alındığı ve bunlara karşı hangi adımların atıldığı soruldu.6. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla koordinasyon: Yaş şartı nedeniyle sorun yaşayanların taleplerinin değerlendirilip değerlendirilmediği ve gerekli bütçe için ortak çalışma yürütülüp yürütülmediği gündeme getirildi.DEM Pari’nin kademeli emekilik için verdiği önerge üzerinde Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleri söz alarak konuştu. Muhalefet partileri kademe bekleyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.


Kademeli emeklilik yasalaştı mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen ve yasalaşan herhangi bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Konuya ilişkin şu aşamada TBMM’ye sunulmuş kanun teklifi ve yazılı soru önergesi bulunurken, kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen milyonlarca kişi gözünü Bakanlıktan gelecek yanıta çevirmiş durumda.


Kademeli emeklilik yasalaştı mı?Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülerek kabul edilen ve yasalaşan herhangi bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Konuya ilişkin şu aşamada TBMM’ye sunulmuş kanun teklifi ve yazılı soru önergesi bulunurken, kademeli emeklilik düzenlemesi bekleyen milyonlarca kişi gözünü Bakanlıktan gelecek yanıta çevirmiş durumda.

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?

SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içinde olan çalışanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu düzenleme sayesinde 1999-2008 yılları arasında işe giren yüz binlerce vatandaşın aşamalı olarak sisteme dahil edilebileceğini kaydetti.

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak?SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içinde olan çalışanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu düzenleme sayesinde 1999-2008 yılları arasında işe giren yüz binlerce vatandaşın aşamalı olarak sisteme dahil edilebileceğini kaydetti.

Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosu

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.

09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcı

Kadın: 43 yaş / 6.400 prim

Erkek: 45 yaş / 6.400 prim

2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 44 yaş / 6.475 prim

Erkek: 46 yaş / 6.475 prim

Kademeli emeklilik yaş prim şartı tablosuEmeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik tablosunun şu şekilde olmasını talep ediyor.09.09.1999 – 2000 arası sigorta başlangıcıKadın: 43 yaş / 6.400 primErkek: 45 yaş / 6.400 prim2001 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 44 yaş / 6.475 primErkek: 46 yaş / 6.475 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 45 yaş / 6.550 prim

Erkek: 47 yaş / 6.550 prim

2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 46 yaş / 6.625 prim

Erkek: 48 yaş / 6.625 prim

2002 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 45 yaş / 6.550 primErkek: 47 yaş / 6.550 prim2003 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 46 yaş / 6.625 primErkek: 48 yaş / 6.625 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 47 yaş / 6.700 prim

Erkek: 49 yaş / 6.700 prim

2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 48 yaş / 6.775 prim

Erkek: 50 yaş / 6.775 prim

2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 49 yaş / 6.850 prim

Erkek: 51 yaş / 6.850 prim

2004 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 47 yaş / 6.700 primErkek: 49 yaş / 6.700 prim2005 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 48 yaş / 6.775 primErkek: 50 yaş / 6.775 prim2006 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 49 yaş / 6.850 primErkek: 51 yaş / 6.850 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 50 yaş / 6.925 prim

Erkek: 52 yaş / 6.925 prim

2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?

Kadın: 51 yaş / 7.000 prim

Erkek: 53 yaş / 7.000 prim

2007 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 50 yaş / 6.925 primErkek: 52 yaş / 6.925 prim2008 sigorta girişi olanlar ne zaman emekli olacak?Kadın: 51 yaş / 7.000 primErkek: 53 yaş / 7.000 prim
Başlıklar :Kademeli emeklilikKademeli emeklilik teklifikademeli emeklilik tablosu
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