3600 günle emeklilik formülü netleşti! 1999 öncesi ve 2000 sonrasına emeklilikte taslak oluştu

İkinci emeklilik fırsatı: Hem SGK'dan hem BES'ten maaş alma imkanı! Şartlar belli oldu

Türkiye'de emeklilik sistemi yıllar içinde yapılan düzenlemelerle birlikte önemli değişikliklerden geçti. 1999 ve 2008 yıllarında yapılan reformlarla emeklilik için gereken yaş ve prim koşulları yeniden şekillenirken, 2023 yılında yürürlüğe giren düzenlemeyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar açısından yaş şartında önemli bir değişiklik yapıldı. Bu tarihten sonra çalışma hayatına başlayanlar için ise emeklilikte yaş ve prim şartları devam ediyor. Sigortalılık başlangıç tarihine göre gerekli prim günleri yükselirken, emeklilik yaşı da kadın ve erkek çalışanlar için farklı kademelerde uygulanıyor. Ancak yalnızca SGK üzerinden emeklilik seçeneği bulunmuyor. Çalışanlar ve belirli koşullarda çalışmayanlar, SGK kapsamındaki emeklilik sürecini sürdürürken ayrıca bireysel birikime dayalı sistemlerden yararlanarak ikinci bir emeklilik geliri oluşturabiliyor.