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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 22 Ekim Perşembe maç programı

Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 22 Ekim Perşembe maç programı

12:17, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? 22 Ekim Perşembe maç programı

Avrupa kupalarında heyecan 22 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. UEFA Konferans Ligi’nde temsilcimiz Trabzonspor, deplasmanda Hearts’a konuk olurken Ajax ile Atalanta karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi’nde ise Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Lyon da deplasmanda Hoffenheim ile kozlarını paylaşacak. İşte Avrupa Ligi ve Konferans Ligi 22 Ekim Perşembe maç programı.

Avrupa futbolunda heyecan 22 Ekim 2026 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği "Bugün hangi maçlar var, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları ve günün maç takvimi netleşti. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile kritik bir mücadeleye çıkacak. UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor ise deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelecek; saat 19.45’te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak. Günün diğer öne çıkan uluslararası randevularında ise UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda devi Ajax, sahasında İtalyan ekibi Atalanta'yı konuk ederken; Fransız temsilcisi Lyon ise deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile kozlarını paylaşacak. İşte 22 Ekim Perşembe maç programı.

Avrupa futbolunda heyecan 22 Ekim 2026 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde oynanacak 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği "Bugün hangi maçlar var, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtları ve günün maç takvimi netleşti. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile kritik bir mücadeleye çıkacak. UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor ise deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelecek; saat 19.45’te başlayacak mücadele TRT Spor ekranlarında sporseverlerle buluşacak. Günün diğer öne çıkan uluslararası randevularında ise UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda devi Ajax, sahasında İtalyan ekibi Atalanta'yı konuk ederken; Fransız temsilcisi Lyon ise deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile kozlarını paylaşacak. İşte 22 Ekim Perşembe maç programı.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

17:30 Kairat Almaty - Panathinaikos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Ararat - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?17:30 Kairat Almaty - Panathinaikos UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 Ararat - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi tabii Spor19:45 Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Ferencvaros - Torreense UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Juventus - Rennes UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Lech Poznan - Sunderland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Ferencvaros - Torreense UEFA Avrupa Ligi tabii Spor19:45 Juventus - Rennes UEFA Avrupa Ligi tabii Spor19:45 Lech Poznan - Sunderland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 OFI Crete - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Sturm Graz - Marsilya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 OFI Crete - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor19:45 St.Gilloise - Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi tabii Spor19:45 Sturm Graz - Marsilya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Kizilyildiz - Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Getafe - Lugano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Iberia 1999 - Mjallby UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Inter Escaldes - Uni. Craiova UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Kizilyildiz - Kopenhag UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 Getafe - Lugano UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 Iberia 1999 - Mjallby UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 Inter Escaldes - Uni. Craiova UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Jablonec - Brighton UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor

19:45 Kauno Zalgiris - Brann UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Nordsjaelland - CSKA Sofya UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Pafos - Riga UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Trabzonspor - Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

19:45 Jablonec - Brighton UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor19:45 Kauno Zalgiris - Brann UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 Nordsjaelland - CSKA Sofya UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 Pafos - Riga UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok19:45 Trabzonspor - Hearts UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

21:00 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig HT Spor

22:00 Beşiktaş - Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi TRT 1

22:00 Bournemouth - Milan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 NK Celje - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

21:00 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Arabistan Pro Lig HT Spor22:00 Beşiktaş - Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi TRT 122:00 Bournemouth - Milan UEFA Avrupa Ligi tabii Spor22:00 NK Celje - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Celtic - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Hoffenheim - Lyon UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Jagiellonia - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Lilleström - Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Celtic - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor22:00 Hoffenheim - Lyon UEFA Avrupa Ligi tabii Spor22:00 Jagiellonia - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor22:00 Lilleström - Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Olympiakos - Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Omonia - Benfica UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Viktoria Plzen - Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Aarhus - Egnatia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Ajax - Atalanta UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Olympiakos - Sparta Prag UEFA Avrupa Ligi tabii Spor22:00 Omonia - Benfica UEFA Avrupa Ligi tabii Spor22:00 Viktoria Plzen - Levski Sofya UEFA Avrupa Ligi tabii Spor22:00 Aarhus - Egnatia UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok22:00 Ajax - Atalanta UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Borac Banja Luka - KuPS UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Braga - KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Lincoln City - Twente UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Borac Banja Luka - KuPS UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok22:00 Braga - KAA Gent UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok22:00 Lincoln City - Twente UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Midtjylland - St.Truiden UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Monaco - Freiburg UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Thun - Hajduk Split UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.

22:00 Midtjylland - St.Truiden UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok22:00 Monaco - Freiburg UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok22:00 Thun - Hajduk Split UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok.
Başlıklar :BeşiktaşTrabzonsporUEFA Konferans LigiUEFA Avrupa Ligi
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