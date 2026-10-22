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A101 katalog bu hafta indirimde neler var? A101 22 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu

A101 katalog bu hafta indirimde neler var? A101 22 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu

11:36, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:37, 22/10/2026, Perşembe
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A101 katalog bu hafta indirimde neler var? A101 22 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu

A101 22 Ekim 2026 aktüel kataloğu, yeni haftanın indirimli ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Bugün A101 mağazalarında satışa sunulacak Aldın Aldın fırsatları kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği katalogda, haftaya özel kampanyalar ve güncel fiyatlar öne çıkıyor. Üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL, UHD Smart tv 31.999 TL, yavaş sıkım meyve presi 2.799 TL, standa mikser 5.499 TL'den satışa çıktı. İşte A101 22 Ekim 2026 aktüel kataloğunda raflarda yerini alacak indirimli ürünler ve fiyat detayları.

A101 22 Ekim 2026 aktüel kataloğu yayımlandı.  A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.

A101 22 Ekim 2026 aktüel kataloğu yayımlandı.&nbsp; A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.


A101 ALDIN ALDIN 22 EKİM KATALOĞU

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL

Neo 50 CC Benzinli Moped 44.990 TL

VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL

VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL

VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL

58" UHD Smart TV 31.999 TL

50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL

55" Frameless 4K Ultra HD Qled Google Tv 21.999 TL

50" Frameless Ultra HD Qled Google TV 18.499 TL


A101 ALDIN ALDIN 22 EKİM KATALOĞUÜç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TLNeo 50 CC Benzinli Moped 44.990 TLVSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TLVM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TLVM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL58" UHD Smart TV 31.999 TL50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL55" Frameless 4K Ultra HD Qled Google Tv 21.999 TL50" Frameless Ultra HD Qled Google TV 18.499 TL

Seyahat Ütüsü 699 TL


Yavaş Sıkım Sebze Meyve Presi 2.799 TL

Boyun Masaj Aleti 1.199 TL

Saç Maşası 549 TL

Buzdolabı 31.999 TL

Stand Mikser 5.499 TL

Çelik Kettle 799 TL

Multi Blender Set 1.999 TL

Dijital Baskül 399 TL

Astronot Hoparlör 499 TL

20 W Şarj Adaptörü 299 TL

Oto Portatif Çöp Kutusu 79,50 TL

-30° Antifrizli Cam Suyu 5 L 149 TL

-37° Radyatör Antifrizi 3 L 239 TL

Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 699 TL

-21° Antifrizli Cam Suyu 5 L 189 TL



Seyahat Ütüsü 699 TLYavaş Sıkım Sebze Meyve Presi 2.799 TLBoyun Masaj Aleti 1.199 TLSaç Maşası 549 TLBuzdolabı 31.999 TLStand Mikser 5.499 TLÇelik Kettle 799 TLMulti Blender Set 1.999 TLDijital Baskül 399 TLAstronot Hoparlör 499 TL20 W Şarj Adaptörü 299 TLOto Portatif Çöp Kutusu 79,50 TL-30° Antifrizli Cam Suyu 5 L 149 TL-37° Radyatör Antifrizi 3 L 239 TLOto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 699 TL-21° Antifrizli Cam Suyu 5 L 189 TL

6 Parça Çelik Sahan Seti 1.699 TL

Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL

Metal Süzgeç 299 TL

Sunumluk Tepsi 2'li 99,50 TL

Aynalı Sunum Tepsisi 159 TL

Cam Kesim Panosu 139 TL

Metal Ekmek Sepeti 199 TL

Mikrofiberli El Mopu 189 TL

4 Bölmeli Organizer 49,50 TL

Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 149 TL

6 Parça Çelik Sahan Seti 1.699 TLMini Metal Servis Gereçleri 139 TLMetal Süzgeç 299 TLSunumluk Tepsi 2'li 99,50 TLAynalı Sunum Tepsisi 159 TLCam Kesim Panosu 139 TLMetal Ekmek Sepeti 199 TLMikrofiberli El Mopu 189 TL4 Bölmeli Organizer 49,50 TLÇok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 149 TL

Kutulu Mezura 19,50 TL

Büyük İplik Seti 10 makaralı 79,50 TL

Dikiş İpi 2'li 119 TL

Elastik Saplı Tığ Seti 5'li 119 TL

Hot Wheels Yıl Dönümü Serisi Temalı Arabalar 149 TL

30 Bölmeli Ahşap Oyuncak Araba Rafı 279 TL

Barbie Chelsea Seyahat Macerası 399 TL

Kinetik Kum İnşaat Seti 249 TL

Su Kalemli Kitaplar 119 TL

Oyuncak 80 Parça Yol Seti 549 TL

Oyuncak Eğlenceli Ördekler 469 TL

Kutulu Mezura 19,50 TLBüyük İplik Seti 10 makaralı 79,50 TLDikiş İpi 2'li 119 TLElastik Saplı Tığ Seti 5'li 119 TLHot Wheels Yıl Dönümü Serisi Temalı Arabalar 149 TL30 Bölmeli Ahşap Oyuncak Araba Rafı 279 TLBarbie Chelsea Seyahat Macerası 399 TLKinetik Kum İnşaat Seti 249 TLSu Kalemli Kitaplar 119 TLOyuncak 80 Parça Yol Seti 549 TLOyuncak Eğlenceli Ördekler 469 TL

Dolgulu Çikolata 100g 75 TL

Kraker 100g 18,50 TL

Çikolata Kaplı Yüksek Protein Bar 40g 59,50 TL

Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir 299 TL

Sürülebilir Lor 99,50 TL

Şişe Ayran 1L 59,50 TL

Homojenize Bidon Yoğurt 2 KG 159,50 TL

Kahvaltılık Sos 69,50 TL

Dolgulu Çikolata 100g 75 TLKraker 100g 18,50 TLÇikolata Kaplı Yüksek Protein Bar 40g 59,50 TLTam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir 299 TLSürülebilir Lor 99,50 TLŞişe Ayran 1L 59,50 TLHomojenize Bidon Yoğurt 2 KG 159,50 TLKahvaltılık Sos 69,50 TL

Basmati Pirinç 1 KG 132,50 TL

Organik Pilavlık Bulgur 500g 65 TL

Organik Kırmızı Mercimek 500g 85 TL

Makarna Çeşitleri 500g 39,50 TL

Beyaz Sirke 5L 79,50 TL

Karbonat 1 KG 59,50 TL

Basmati Pirinç 1 KG 132,50 TLOrganik Pilavlık Bulgur 500g 65 TLOrganik Kırmızı Mercimek 500g 85 TLMakarna Çeşitleri 500g 39,50 TLBeyaz Sirke 5L 79,50 TLKarbonat 1 KG 59,50 TL
Başlıklar :A101A101 aktüelA101 aktüel afiş8 Ekim A101A101 Katalog
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