A101 katalog bu hafta indirimde neler var? A101 22 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu
A101 22 Ekim 2026 aktüel kataloğu, yeni haftanın indirimli ürünlerini alışveriş tutkunlarıyla buluşturuyor. Bugün A101 mağazalarında satışa sunulacak Aldın Aldın fırsatları kapsamında elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve kişisel bakım ürünlerine kadar birçok kategoride dikkat çeken seçenekler yer alıyor. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği katalogda, haftaya özel kampanyalar ve güncel fiyatlar öne çıkıyor. Üç tekerlekli elektrikli moped 179.990 TL, UHD Smart tv 31.999 TL, yavaş sıkım meyve presi 2.799 TL, standa mikser 5.499 TL'den satışa çıktı. İşte A101 22 Ekim 2026 aktüel kataloğunda raflarda yerini alacak indirimli ürünler ve fiyat detayları.
A101 22 Ekim 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 raflarında yerini alan "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunda; her bütçeye ve ihtiyaca hitap eden teknolojik cihazlardan küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden giyim ve temel gıdaya kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Öne çıkan fırsatlar arasında elektrikli motorlu bisiklet, ultra smart LED TV, yavaş sıkım sebze meyve presi, boyun masaj aleti yer alıyor. Çeşit çeşit mutfak ürünleri, giyimde eşofman takımları ve kışlık tekstil ürünleri dikkat çekerken; çocuklara özel oyuncak setleri ile zengin gıda ve temizlik malzemeleri indirimleri de Perşembe gününden itibaren A101 mağazalarında, A101 Kapıda uygulamasında ve online platformda tüketicileri bekliyor.
A101 ALDIN ALDIN 22 EKİM KATALOĞU
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 179.990 TL
Neo 50 CC Benzinli Moped 44.990 TL
VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 33.990 TL
VM2 Üç Tekerlekli Moped 69.990 TL
VM5 Neo Üç Tekerlekli Moped 84.990 TL
58" UHD Smart TV 31.999 TL
50" 4K Ultra Smart LED TV 23.999 TL
55" Frameless 4K Ultra HD Qled Google Tv 21.999 TL
50" Frameless Ultra HD Qled Google TV 18.499 TL
Seyahat Ütüsü 699 TL
Yavaş Sıkım Sebze Meyve Presi 2.799 TL
Boyun Masaj Aleti 1.199 TL
Saç Maşası 549 TL
Buzdolabı 31.999 TL
Stand Mikser 5.499 TL
Çelik Kettle 799 TL
Multi Blender Set 1.999 TL
Dijital Baskül 399 TL
Astronot Hoparlör 499 TL
20 W Şarj Adaptörü 299 TL
Oto Portatif Çöp Kutusu 79,50 TL
-30° Antifrizli Cam Suyu 5 L 149 TL
-37° Radyatör Antifrizi 3 L 239 TL
Oto 12 V Akü Hızlı Şarj/Onarım Cihazı 699 TL
-21° Antifrizli Cam Suyu 5 L 189 TL
6 Parça Çelik Sahan Seti 1.699 TL
Mini Metal Servis Gereçleri 139 TL
Metal Süzgeç 299 TL
Sunumluk Tepsi 2'li 99,50 TL
Aynalı Sunum Tepsisi 159 TL
Cam Kesim Panosu 139 TL
Metal Ekmek Sepeti 199 TL
Mikrofiberli El Mopu 189 TL
4 Bölmeli Organizer 49,50 TL
Çok Amaçlı Bölmeli Düzenleyici Kutu 149 TL
Kutulu Mezura 19,50 TL
Büyük İplik Seti 10 makaralı 79,50 TL
Dikiş İpi 2'li 119 TL
Elastik Saplı Tığ Seti 5'li 119 TL
Hot Wheels Yıl Dönümü Serisi Temalı Arabalar 149 TL
30 Bölmeli Ahşap Oyuncak Araba Rafı 279 TL
Barbie Chelsea Seyahat Macerası 399 TL
Kinetik Kum İnşaat Seti 249 TL
Su Kalemli Kitaplar 119 TL
Oyuncak 80 Parça Yol Seti 549 TL
Oyuncak Eğlenceli Ördekler 469 TL
Dolgulu Çikolata 100g 75 TL
Kraker 100g 18,50 TL
Çikolata Kaplı Yüksek Protein Bar 40g 59,50 TL
Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Peynir 299 TL
Sürülebilir Lor 99,50 TL
Şişe Ayran 1L 59,50 TL
Homojenize Bidon Yoğurt 2 KG 159,50 TL
Kahvaltılık Sos 69,50 TL
Basmati Pirinç 1 KG 132,50 TL
Organik Pilavlık Bulgur 500g 65 TL
Organik Kırmızı Mercimek 500g 85 TL
Makarna Çeşitleri 500g 39,50 TL
Beyaz Sirke 5L 79,50 TL
Karbonat 1 KG 59,50 TL