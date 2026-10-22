BİM 23 Ekim 2026 aktüel kataloğu: Bu cuma hangi ürünler indirimde, fiyatları ne kadar?
BİM 23 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu, haftanın fırsatlarını takip eden tüketicilerin gündeminde yer alıyor. Alışveriş listesini hazırlayanlar, bugün BİM’de hangi ürünlerin indirimde olduğunu ve güncel fiyatları araştırıyor. Keysmart nofrost buzdolabı key 490 NFS 35.450 TL, adore çekmeceli TV sephesi 4.290 TL, 3 kapaklı gardırop 4.750 TL, çift yönlü şömine ısıtıcı 1.590 TL'den satışta olacak. İşte BİM 23 Ekim 2026 İndirimleri.
Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM, her hafta Cuma günleri tüketicilerle buluşturduğu aktüel ürünler kampanyasını 23 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla mağazalarında erişime açtı. Erken saatlerden itibaren şubelerin önünde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, "BİM’de bugün indirimde neler var, 23 Ekim Cuma aktüel kataloğunda hangi ürünler satışta?" sorularına yanıt arıyor. Bu haftaki indirim bülteninde; mutfak araç-gereçleri, Küçük Ev Aletleri, televizyon ve akıllı teknolojik ürünler, kış sezonuna özel tekstil ürünleri (battaniye, pijama takımları, terlik çeşitleri) ile çocuk oyuncakları cazip fiyat etiketleriyle öne çıkıyor. Yüksek hızlı hava üfleyici 999 TL, elektrikli tek gözlü dcak 999 TL, baharat öğütücü 399 TL'den satışa çıkacak. İşte 23 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 490 NFS 35.450 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı KEY 300 NFE 22.900 TL
Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE 19.900 TL
Keysmart 7 Kg Çamaşır Makinesi KEY 712 CM 17.900 TL
Keysmart 8 Kg Çamaşır Makinesi KEY 810 CM 19.900 TL
Keysmart 9 Kg Çamaşır Makinesi KEY 910 CM 20.900 TL
Keysmart 9 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 90 KM 17.900 TL
Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi KEY 80 KM 15.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BMS 17.900 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 4014 BM 15.900 TL
Kiwi Cam Temizleme Robotu KWC-7131 3.750 TL
Adore Hampton 3 Kapaklı Gardırop 5.990 TL
Adore Çekmeceli Tv Sephesi 4.290 TL
Adore 3 Kapaklı Gardırop 4.750 TL
Adore 4 Kapaklı Tek Çekmeceli Kahve Köşesi 4.990 TL
Adore Çamaşır Makinesi Dolabı 2.990 TL
Adore Sürgü Tablalı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı 3.590 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 1.690 TL
Tefal Karnıyarık Tencere 26 cm 1.690 TL
Tefal Tava 32 cm 1.050 TL
Tefal Sahan 22 cm 999 TL
Tefal Düdüklü Tencere 6 L 5.400 TL
Tefal Renkli Bıçak Seti 499 TL
Meyve / Sebze Bıçağı 2'li 89 TL
Bıçak Bileyici 299 TL
Glass in love Gravürlü Cam Su Bardağı 250 ml 3'lü 159 TL
Glass in love Gravürlü Ayaklı Cam Kase 120 ml 3'lü 129 TL
English Home Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 80 ml 2'li 239 TL
Siyah Kapaklı Borosilikat Demlik 900 ml 219 TL
Keramika Renkli Mottolu Kupa 345 cc 99 TL
Benante Desenli Yuvarlak Kase 20 cm 89 TL
Benante Akasya Kesme Tahtası / Sunumluk 179 TL
Desenli Saklama Kabı 3,6 L 89 TL
Sayley Kakaolu Fındık Kreması 400 g 69 TL
Ülker Fındık Rüyası Bütün Fındıklı Çikolata 40,5 g 19,50 TL
Bebeto Bubble Gum Yumuşak Şeker 140 g 35 TL
Kitkat F1 Figürlü Sütlü Çikolata 6x11 g 79 TL
Kathy Fındıklı Pralin Dolgulu Belçika Çikolatası 250 g 149 TL
Adikam Oyun Kumandası Figürlü Çikolata 70 g 119 TL
Ganache Fındık Dolgulu Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi 105 g 149 TL
Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g 99 TL
Miskos Sade Çekme Helva 240 g 89 TL
Miskos Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g 59 TL
Miskos Çekme Helva Çeşitleri 240 g 99 TL
Hanuta Fındık Kremalı Gofret 2x22 g 58 TL
Biscolata Mia Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret 30,1 g 35 TL
Ülker Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g 89 TL
Ülker Dido Nut Antep Fıstıklı 35 g 42 TL
Patisswiss Bold Bütün Kajulu Kare Çikolata 100 g 79 TL
Eti Susamlı Çubuk Kraker 120 g 23,50 TL
Eti Crax Peynirli Soğanlı Patlayan Kraker 90 g 32 TL
Rice Up 120 g Prınç Patlağı 65 TL
Eti Paykek Kakaolu Kek 200 g 49 TL
Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 L 65 TL
Yörsan %0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g 149 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 199 TL
Sek Süzme Yoğurt 400 g 79,50 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 399 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 369 TL
Yörsan Ayran 2 L 79,50 TL
Dost Şeftalili Pastörize Süt 1 L 59 TL
Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 109 TL
İçim Labne 3x180 g 179 TL
Alsan Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL
Kırlangıç Ayçiçek Yağı 5 L 449 TL
Efsane Baldo Pirinç 5 kg 369 TL
Saban Bulgur Çeşitleri 1 kg 38 TL
Arbella Tagliatelle Makarna 400 g 69 TL
Arbella Makarna Çeşitleri 500 g 19,75 TL
Söke Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş 360 g 20 cm 39 TL
Pastavilla Lazanya 500 g 120 TL
Kaanlar Yağlı Kara Siyah Zeytin 291-320 Adet/Kg 900 g 159 TL
Üzüm Pekmezi 500 g + Tahin 400 g Lokman 189 TL
Balçiçek Süzme Çiçek Balı 1 kg 365 TL
Polpa Domates Parçacıklı Rende Burcu 675 g 35 TL
Set Calve Ketçap 610 g + Mayonez 380 g 129 TL
Un'aurora Food Yaprak Sarma 400 g 89,50 TL
Favori Yumak 3'lü 129 TL
Trend Cake Yumak 200 g 129 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100x200 cm+25 cm 199 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160x200 cm+25 cm 279 TL
Mutfak Halısı 60x100 cm + 45x60 cm 2'li 169 TL
Kaşmir Halı Bambu Banyo Paspası 40x60 cm 449 TL
Kurulama Bezi 40x60 cm 2'li 65 TL
Masa Örtüsü 160x160 cm 139 TL
Eşofman Altı Erkek 219 TL
Eşofman Altı Kadın 219 TL
Kapüşonlu Sweatshirt Erkek 299 TL
Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 299 TL
Yarım Fermuarlı Sweatshirt Kadın 599 TL
Pantolon Kadın 479 TL
Spor Çanta 43x28x14 cm 579 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak 119 TL
Su İticili Kar Eldiveni 179 TL